Конгрессмен Джеффрис пообещал привезти на ЧМ-2026 маму Возиньи

Возинья после матча с Испанией. Фото: Reuters

Поединок сборных Кабо-Верде и Испании на Кубке Мира в США сделал звездой голкипера команды с островов Зеленого Мыса. Возинья стал популярным благодаря самоотверженной игре. Карьера игрока начала превращаться в сказку.

Всего одна игра на Мундиале способна изменить судьбу целой семьи, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт в соцсети X конгрессмена Хакима Джеффриса.

Семья Жозимара Диаша по прозвищу "Возинья" смотрит матчи чемпионата мира дома в Кабо-Верде. Мама 40-летнего игрока хотела приехать вместе с командой в США, но ей отказали в визе. Однако ситуацию еще можно исправить.

Семья Возиньи. Фото: Reuters

Обещание американского политика

После ничьей Кабо-Верде с Испанией (0:0) Возинья стал звездой чемпионата мира. Количество подписчиков его аккаунта в социальной сети выросло с 50 тысяч до 11 млн всего за несколько дней. Популярность игрока поможет ему воссоединиться с семьей.

Американский конгрессмен Хаким Джеффрис обратился с просьбой к госсекретарю США Марко Рубио. Он попросил позволить маме Возиньи приехать в США.

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А еще Возинья каждое лето подрабатывает волейбольным тренером в детском лагере. Правда, во время ЧМ-2026 его отпустили на турнир в США.

Свой следующий поединок сборная Кабо-Верде сыграет против Уругвая в понедельник, 22 июня.

Напомним, Новини.LIVE писали обо всех матчах 7 игрового дня на ЧМ, в турнир вступают сборные Португалии и Англии.

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