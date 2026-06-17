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Главная ЧМ-2026 Американский конгрессмен поможет голкиперу Кабо-Верде привезти в США маму

Американский конгрессмен поможет голкиперу Кабо-Верде привезти в США маму

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Дата публикации 17 июня 2026 14:36
Конгрессмен Джеффрис пообещал привезти на ЧМ-2026 маму Возиньи
Возинья после матча с Испанией. Фото: Reuters

Поединок сборных Кабо-Верде и Испании на Кубке Мира в США сделал звездой голкипера команды с островов Зеленого Мыса. Возинья стал популярным благодаря самоотверженной игре. Карьера игрока начала превращаться в сказку. 

Всего одна игра на Мундиале способна изменить судьбу целой семьи, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт в соцсети X конгрессмена Хакима Джеффриса. 

Семья Жозимара Диаша по прозвищу "Возинья" смотрит матчи чемпионата мира дома в Кабо-Верде. Мама 40-летнего игрока хотела приехать вместе с командой в США, но ей отказали в визе. Однако ситуацию еще можно исправить. 

Семья Возиньи
Семья Возиньи. Фото: Reuters

Обещание американского политика

После ничьей Кабо-Верде с Испанией (0:0) Возинья стал звездой чемпионата мира. Количество подписчиков его аккаунта в социальной сети выросло с 50 тысяч до 11 млн всего за несколько дней. Популярность игрока поможет ему воссоединиться с семьей. 

Американский конгрессмен Хаким Джеффрис обратился с просьбой к госсекретарю США Марко Рубио. Он попросил позволить маме Возиньи приехать в США. 

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"Мать не должна лишаться шанса увидеть, как ее ребенок творит историю", — написал политик. 

А еще Возинья каждое лето подрабатывает волейбольным тренером в детском лагере. Правда, во время ЧМ-2026 его отпустили на турнир в США. 

Свой следующий поединок сборная Кабо-Верде сыграет против Уругвая в понедельник, 22 июня. 

Напомним, Новини.LIVE писали обо всех матчах 7 игрового дня на ЧМ, в турнир вступают сборные Португалии и Англии. 

Ранее Новини.LIVE представили девушку Килиана Мбаппе, из-за которой он поругался с руководством мадридского "Реала". 

ЧМ-2026 по футболу Сборная Кабо-Верде Возинья
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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