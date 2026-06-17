Конгресмен Джеффріс пообіцяв привезти на ЧС-2026 маму Возіньї

Американський конгресмен допоможе воротарю з Кабо-Верде привезти маму у США
Матч між збірними Кабо-Верде та Іспанії на Чемпіонаті світу у США зробив зіркою воротаря команди з островів Зеленого Мису. Возінья став популярним завдяки самовідданій грі. Кар’єра гравця почала перетворюватися на казку.
Всього одна гра на Мундіалі здатна змінити долю цілої родини, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на акаунт у соцмережі X конгресмена Хакіма Джеффріса.
Сім'я Жозімара Діаша на прізвисько «Возінья» дивиться матчі чемпіонату світу вдома в Кабо-Верде. Мама 40-річного гравця хотіла приїхати разом із командою до США, але їй відмовили у візі. Однак ситуацію ще можна виправити.
Обіцянка американського політика
Після нічиєї Кабо-Верде з Іспанією (0:0) Возінья став зіркою чемпіонату світу. Кількість підписників його акаунта в соціальній мережі зросла з 50 тисяч до 11 млн всього за кілька днів. Популярність гравця допоможе йому возз’єднатися з родиною.
Американський конгресмен Хакім Джеффріс звернувся з проханням до держсекретаря США Марко Рубіо. Він попросив дозволити мамі Возіньї приїхати до США.
"Мати не повинна втрачати шанс побачити, як її дитина творить історію", — написав політик.
А ще Возінья щоліта підробляє тренером з волейболу в дитячому таборі. Щоправда, під час ЧС-2026 його відпустили на турнір у США.
Свій наступний матч збірна Кабо-Верде зіграє проти Уругваю в понеділок, 22 червня.
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