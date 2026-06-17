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Головна ЧС-2026 Американський конгресмен допоможе воротарю з Кабо-Верде привезти маму у США

Американський конгресмен допоможе воротарю з Кабо-Верде привезти маму у США

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 14:36
Конгресмен Джеффріс пообіцяв привезти на ЧС-2026 маму Возіньї
Возінья після матчу з Іспанією. Фото: Reuters

Матч між збірними Кабо-Верде та Іспанії на Чемпіонаті світу у США зробив зіркою воротаря команди з островів Зеленого Мису. Возінья став популярним завдяки самовідданій грі. Кар’єра гравця почала перетворюватися на казку.

Всього одна гра на Мундіалі здатна змінити долю цілої родини, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на акаунт у соцмережі X конгресмена Хакіма Джеффріса.

Сім'я Жозімара Діаша на прізвисько «Возінья» дивиться матчі чемпіонату світу вдома в Кабо-Верде. Мама 40-річного гравця хотіла приїхати разом із командою до США, але їй відмовили у візі. Однак ситуацію ще можна виправити.

Семья Возиньи
Родина Возіньї. Фото: Reuters

Обіцянка американського політика

Після нічиєї Кабо-Верде з Іспанією (0:0) Возінья став зіркою чемпіонату світу. Кількість підписників його акаунта в соціальній мережі зросла з 50 тисяч до 11 млн всього за кілька днів. Популярність гравця допоможе йому возз’єднатися з родиною.

Американський конгресмен Хакім Джеффріс звернувся з проханням до держсекретаря США Марко Рубіо. Він попросив дозволити мамі Возіньї приїхати до США.

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"Мати не повинна втрачати шанс побачити, як її дитина творить історію", — написав політик.

А ще Возінья щоліта підробляє тренером з волейболу в дитячому таборі. Щоправда, під час ЧС-2026 його відпустили на турнір у США.

Свій наступний матч збірна Кабо-Верде зіграє проти Уругваю в понеділок, 22 червня.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про всі матчі 7-го ігрового дня на ЧС, до турніру долучаються збірні Португалії та Англії.

Раніше Новини.LIVE представили дівчину Кіліана Мбаппе, через яку він посварився з керівництвом мадридського "Реала".

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ЧС-2026 з футболу Збірна Кабо-Верде Возінья
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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