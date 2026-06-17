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Главная ЧМ-2026 Тухель не будет петь гимн сборной Англии, Кейн уверен в победе на ЧМ

Тухель не будет петь гимн сборной Англии, Кейн уверен в победе на ЧМ

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Дата публикации 17 июня 2026 16:05
Тухель объяснил, в каком случае споет гимн Англии на ЧМ-2026
Томас Тухель и Харри Кейн. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Капитан сборной Англии Харри Кейн готов к выступлению на ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде. Форвард "Баварии" привел причины, которые помогут его команде успешно сыграть на турнире. Он настроен на борьбу за трофей. 

Кейн считает, что для него Мундиаль станет для него одним из последних шансов завоевать трофей с "тремя львами", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Telegraph.

В среду, 17 июня, сборная Англии дебютирует на чемпионате мира-2026. Соперником команды станет Хорватия. Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени. Капитан "трех львов" заявил, что очень важно начать турнир с победы. 

"Для нас это хороший шанс победить на турнире. У сборной Англии есть баланс. Это выходы в финал, клубные финалы, важные матчи, и у нас есть несколько талантливых молодых игроков. Надо сыграть смело, идти в прессинг, быть нацеленными на победу и выкладываться на поле без остатка", — заявил Кейн. 

Джуд Беллингем
Энтони Гордон (слева) и Джуд Беллингем. Фото: Reuters

Тухель заинтриговал болельщиков

Сборную Англии тренирует немецкий специалист Томас Тухель. Ему пришлось ответить на вопрос о том, готов ли он петь национальный гимн страны, с командой которой работает на ЧМ-2026, перед матчами. 

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"Я стесняюсь и не хочу акцентировать на этом внимание. Пока точно нет, но если мы выйдем в финал, тогда, конечно, буду петь", — пообещал Тухель. 

Напомним, Новини.LIVE писали, какие матчи, помимо встречи Англии и Хорватии, пройдут на ЧМ-2026 в седьмой игровой день. 

Также Новини.LIVE сообщали о девушке Килиана Мбаппе и том, кем она оказалась. Капитан сборной Франции старается проводить с ней каждую свободную минуту. 

Харри Кейн Томас Тухель Кубок Англии
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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