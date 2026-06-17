Тухель объяснил, в каком случае споет гимн Англии на ЧМ-2026

Томас Тухель и Харри Кейн. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Капитан сборной Англии Харри Кейн готов к выступлению на ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде. Форвард "Баварии" привел причины, которые помогут его команде успешно сыграть на турнире. Он настроен на борьбу за трофей.

Кейн считает, что для него Мундиаль станет для него одним из последних шансов завоевать трофей с "тремя львами", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Telegraph.

В среду, 17 июня, сборная Англии дебютирует на чемпионате мира-2026. Соперником команды станет Хорватия. Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени. Капитан "трех львов" заявил, что очень важно начать турнир с победы.

"Для нас это хороший шанс победить на турнире. У сборной Англии есть баланс. Это выходы в финал, клубные финалы, важные матчи, и у нас есть несколько талантливых молодых игроков. Надо сыграть смело, идти в прессинг, быть нацеленными на победу и выкладываться на поле без остатка", — заявил Кейн.

Энтони Гордон (слева) и Джуд Беллингем. Фото: Reuters

Тухель заинтриговал болельщиков

Сборную Англии тренирует немецкий специалист Томас Тухель. Ему пришлось ответить на вопрос о том, готов ли он петь национальный гимн страны, с командой которой работает на ЧМ-2026, перед матчами.

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"Я стесняюсь и не хочу акцентировать на этом внимание. Пока точно нет, но если мы выйдем в финал, тогда, конечно, буду петь", — пообещал Тухель.

Напомним, Новини.LIVE писали, какие матчи, помимо встречи Англии и Хорватии, пройдут на ЧМ-2026 в седьмой игровой день.

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