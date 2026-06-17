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Главная ЧМ-2026 Месси стал уникальным рекордсменом чемпионатов мира после матча с Алжиром

Месси стал уникальным рекордсменом чемпионатов мира после матча с Алжиром

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Дата публикации 17 июня 2026 10:38
Месси повторил рекорд Клозе на ЧМ и сравнил себя с Надалем
Лионель Месси лежит в окружении соперников. Фото: Reuters

Сборная Аргентины уверенно начала путь на ЧМ-2026, обыграв в дебютном матче на турнире Алжир. Все три гола в этом противостоянии записал на свой счет 38-летний Лионель Месси. Он довел количество голов на мировых первенствах до 16. 

После финального свистка Месси эмоционально прокомментировал свое достижение, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ФИФА. 

Аргентинец Лионель Месси сыграл на своем 6 чемпионате мира. Хет-трик в ворота сборной Алжира позволил ветерану, которому через неделю исполнится 39 лет, довести количество своих голов до 16. Он стал первым футболистом в истории, забивавшим на чемпионатах мира 11 разным национальным сборным. Ранее Лионель забивал на ЧМ в ворота Сербии, Мексики, Нигерии, Боснии и Герцеговины, Ирана, Хорватии, Австралии, Нидерландов, Франции, Саудовской Аравии и Алжира.

Что Месси сказал после матча 

Ветеран признался, что последние месяцы получились непростыми для него, потому футболист эмоционально праздновал голы в ворота Алжира, которые защищал сын Зинедина Зидана. Он не придает значения своему рекорду, но рад тому, что теперь занял место в одном ряду с немцем Мирославом Клозе

Лионель Месси
Лионель Месси после одного из голов. Фото: Reuters

"Я действительно люблю футбол. Это с детства самая большая моя страсть. Я во многом отожествляю себя с теннисистом Рафой Надалем, который меня вдохновляет. Я хочу выкладываться на полную. Буду играть, пока есть силы", — заявил Месси. 

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Напомним, Новини.LIVE подробно описали интригу матчей 7 игрового дня на чемпионате мира в США, Мексике и Канаде. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, кем оказалась девушка капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. 

Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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