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Головна ЧС-2026 Мессі став унікальним рекордсменом чемпіонатів світу після матчу з Алжиром

Мессі став унікальним рекордсменом чемпіонатів світу після матчу з Алжиром

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 10:38
Мессі повторив рекорд Клозе на ЧС і порівняв себе з Надалем
Ліонель Мессі лежить у оточенні суперників. Фото: Reuters

Збірна Аргентини впевнено розпочала свій шлях на ЧС-2026, обігравши в дебютному матчі турніру Алжир. Усі три голи в цьому поєдинку забив 38-річний Ліонель Мессі. Він довів кількість голів на чемпіонатах світу до 16.

Після фінального свистка Мессі емоційно прокоментував своє досягнення, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Аргентинець Ліонель Мессі зіграв на своєму 6-му чемпіонаті світу. Хет-трик у ворота збірної Алжиру дозволив ветерану, якому через тиждень виповниться 39 років, довести кількість своїх голів до 16. Він став першим футболістом в історії, який забивав на чемпіонатах світу 11 різним національним збірним. Раніше Ліонель забивав на ЧС у ворота Сербії, Мексики, Нігерії, Боснії та Герцеговини, Ірану, Хорватії, Австралії, Нідерландів, Франції, Саудівської Аравії та Алжиру.

Що Мессі сказав після матчу

Ветеран зізнався, що останні місяці виявилися для нього непростими, тому футболіст емоційно святкував голи у ворота Алжиру, які захищав син Зінедіна Зідана. Він не надає значення своєму рекорду, але радий тому, що тепер посів місце в одному ряду з німцем Мірославом Клозе.

Лионель Месси
Ліонель Мессі після одного з голів. Фото: Reuters

"Я справді люблю футбол. Це з дитинства моя найбільша пристрасть. Я багато в чому ототожнюю себе з тенісистом Рафою Надалем, який мене надихає. Я хочу викладатися на повну. Буду грати, поки є сили", — заявив Мессі.

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Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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