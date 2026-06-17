Тухель пояснив, за яких обставин заспіває гімн Англії на ЧС-2026

Томас Тухель та Гаррі Кейн. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн готовий до виступу на ЧС-2026 у США, Мексиці та Канаді. Нападник "Баварії" назвав причини, які допоможуть його команді успішно виступити на турнірі. Він налаштований на боротьбу за трофей.

Кейн вважає, що цей чемпіонат світу стане для нього одним із останніх шансів завоювати трофей із "трьома левами", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Telegraph.

У середу, 17 червня, збірна Англії дебютує на чемпіонаті світу-2026. Суперником команди стане Хорватія. Поєдинок розпочнеться о 23:00 за київським часом. Капітан "трьох левів" заявив, що дуже важливо розпочати турнір із перемоги.

"Для нас це хороший шанс перемогти на турнірі. У збірної Англії є баланс. Це виходи у фінал, клубні фінали, важливі матчі, і в нас є кілька талановитих молодих гравців. Треба грати сміливо, йти в пресинг, бути націленими на перемогу і викладатися на полі без залишку", — заявив Кейн.

Ентоні Гордон (ліворуч) та Джуд Беллінгем. Фото: Reuters

Тухель заінтригував уболівальників

Збірну Англії тренує німецький фахівець Томас Тухель. Йому довелося відповісти на запитання про те, чи готовий він співати національний гімн країни, з командою якої працює на ЧС-2026, перед матчами.

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"Я соромлюся і не хочу акцентувати на цьому увагу. Поки що точно ні, але якщо ми вийдемо у фінал, тоді, звичайно, співатиму", — пообіцяв Тухель.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, які матчі, окрім зустрічі Англії та Хорватії, відбудуться на ЧС-2026 у сьомий ігровий день.

Також Новини.LIVE повідомляли про дівчину Кіліана Мбаппе та про те, ким вона виявилася. Капітан збірної Франції намагається проводити з нею кожну вільну хвилину.

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