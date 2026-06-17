Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Тухель не співатиме гімн збірної Англії, Кейн впевнений у перемозі на ЧС

Тухель не співатиме гімн збірної Англії, Кейн впевнений у перемозі на ЧС

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 16:05
Тухель пояснив, за яких обставин заспіває гімн Англії на ЧС-2026
Томас Тухель та Гаррі Кейн. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн готовий до виступу на ЧС-2026 у США, Мексиці та Канаді. Нападник "Баварії" назвав причини, які допоможуть його команді успішно виступити на турнірі. Він налаштований на боротьбу за трофей.

Кейн вважає, що цей чемпіонат світу стане для нього одним із останніх шансів завоювати трофей із "трьома левами", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Telegraph.

У середу, 17 червня, збірна Англії дебютує на чемпіонаті світу-2026. Суперником команди стане Хорватія. Поєдинок розпочнеться о 23:00 за київським часом. Капітан "трьох левів" заявив, що дуже важливо розпочати турнір із перемоги.

"Для нас це хороший шанс перемогти на турнірі. У збірної Англії є баланс. Це виходи у фінал, клубні фінали, важливі матчі, і в нас є кілька талановитих молодих гравців. Треба грати сміливо, йти в пресинг, бути націленими на перемогу і викладатися на полі без залишку", — заявив Кейн.

Джуд Беллингем
Ентоні Гордон (ліворуч) та Джуд Беллінгем. Фото: Reuters

Тухель заінтригував уболівальників

Збірну Англії тренує німецький фахівець Томас Тухель. Йому довелося відповісти на запитання про те, чи готовий він співати національний гімн країни, з командою якої працює на ЧС-2026, перед матчами.

Читайте також:

"Я соромлюся і не хочу акцентувати на цьому увагу. Поки що точно ні, але якщо ми вийдемо у фінал, тоді, звичайно, співатиму", — пообіцяв Тухель.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, які матчі, окрім зустрічі Англії та Хорватії, відбудуться на ЧС-2026 у сьомий ігровий день.

Також Новини.LIVE повідомляли про дівчину Кіліана Мбаппе та про те, ким вона виявилася. Капітан збірної Франції намагається проводити з нею кожну вільну хвилину.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончилась

Гаррі Кейн Томас Тухель Кубок Англії
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації