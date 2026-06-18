Батько Мессі хворий, це впливає на Ліонеля під час ЧС-2026

Ліонель Мессі та Хорхе Мессі. Фото: Reuters та Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Лідерові збірної Аргентини Ліонелю Мессі складно зосередитися виключно на футболі під час ЧС-2026. У родині ветерана виникла неприємна ситуація. Його батько Хорхе серйозно хворий.

В останні місяці практично всі думки Ліонеля пов'язані з родиною, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

Збірна Аргентини розпочала шлях до ЧС-2026 з розгрому Алжиру з рахунком 3:0. Усі три голи в матчі забив 38-річний Ліонель Мессі. Після матчу він пояснив, чому емоційно реагував на події на полі та свій перший гол.

Проблеми з батьком Ліонеля

Лідер збірної Аргентини зізнався, що не може думати лише про футбол. Він, як і раніше, любить гру, але останніми місяцями його відволікає те, що неможливо ігнорувати. І це може вплинути на гру футболіста на Кубку світу.

Наприкінці 2025 року у Хорхе Мессі почалися проблеми зі здоров’ям, однак подробиці журналістам невідомі. Стан батька аргентинського футболіста погіршився кілька тижнів тому, і ця ситуація дуже турбує Ліонеля.

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Мессі досяг історичного рівня, забивши 16 голів на чемпіонатах світу. Стільки ж у Мірослава Клозе, і обидва футболісти є найкращими бомбардирами турнірів. Ліонель зможе покращити статистику в матчах з Австрією (22 червня) та Йорданією (28 червня).

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про матчі, які відбудуться на Кубку світу у 8-й ігровий день. На турнірі розпочинається другий тур групового етапу.

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