Роналду здивував своєю оцінкою гри Мессі на чемпіонаті світу

Ліонель Мессі на Чемпіонаті світу. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Колишній бразильський футболіст Роналдо Назаріо поділився думкою щодо важливої події, яка відбулася на ЧС-2026. Ліонель Мессі зрівнявся за кількістю голів із німцем Мірославом Клозе. У обох гравців по 16 голів.

На рахунку самого Роналдо залишилося 15 голів, нагадують Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

Аргентинець Ліонель Мессі розпочав ЧС-2026 із впевненої заявки на звання найкращого бомбардира турніру. Він забив три голи у ворота збірної Алжиру. Багато експертів відзначили націленість футболіста на чужі ворота та його чудову форму.

Роналдо похвалив Мессі

Володар "Золотого м’яча" 1997 та 2002 років, бразилець Роналдо Назаріо Да Ліма, з радістю сприйняв той факт, що Ліонель Мессі обійшов його за кількістю голів в історії чемпіонатів світу. Аргентинець зрівнявся з німцем Мірославом Клозе, у обох по 16 голів.

"Рекорди треба бити, для цього вони й потрібні. Коли Мессі виходить на поле, він завжди претендує на історичне досягнення. Лео грає елегантно, і видно, що він любить футбол. Час визнати, що це найкращий гравець у світі, він найвидатніший. Не думаю, що у когось ще залишилися сумніви з цього приводу", — розповів Роналду.

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