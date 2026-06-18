Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Роналду назвав Мессі найкращим футболістом в історії

Роналду назвав Мессі найкращим футболістом в історії

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 12:07
Роналду здивував своєю оцінкою гри Мессі на чемпіонаті світу
Ліонель Мессі на Чемпіонаті світу. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Колишній бразильський футболіст Роналдо Назаріо поділився думкою щодо важливої події, яка відбулася на ЧС-2026. Ліонель Мессі зрівнявся за кількістю голів із німцем Мірославом Клозе. У обох гравців по 16 голів.

На рахунку самого Роналдо залишилося 15 голів, нагадують Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

Аргентинець Ліонель Мессі розпочав ЧС-2026 із впевненої заявки на звання найкращого бомбардира турніру. Він забив три голи у ворота збірної Алжиру. Багато експертів відзначили націленість футболіста на чужі ворота та його чудову форму.

Роналдо похвалив Мессі

Володар "Золотого м’яча" 1997 та 2002 років, бразилець Роналдо Назаріо Да Ліма, з радістю сприйняв той факт, що Ліонель Мессі обійшов його за кількістю голів в історії чемпіонатів світу. Аргентинець зрівнявся з німцем Мірославом Клозе, у обох по 16 голів.

"Рекорди треба бити, для цього вони й потрібні. Коли Мессі виходить на поле, він завжди претендує на історичне досягнення. Лео грає елегантно, і видно, що він любить футбол. Час визнати, що це найкращий гравець у світі, він найвидатніший. Не думаю, що у когось ще залишилися сумніви з цього приводу", — розповів Роналду.

Читайте також:

Наступний матч збірної Аргентини на ЧС-2026 відбудеться в понеділок, 22 червня. Суперником стане збірна Австрії.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що в 8-й ігровий день на Кубку світу відбудуться одразу 4 поєдинки другого туру групового етапу.

Також Новини.LIVE показали, який вигляд має дівчина, яку називають найпривабливішою вболівальницею збірної Хорватії. Вона знову приїхала на Мундіаль.

Ліонель Мессі Роналдо ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації