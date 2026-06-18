Анрі звинуватив Роналду в егоїзмі після матчу Португалії з ДР Конго

Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Колишній нападник збірної Франції Тьєррі Анрі поділився думкою щодо матчу ЧС-2026, у якому Португалія та ДР Конго зіграли внічию (1:1). Експерт назвав футболіста, який провалив поєдинок. Йдеться про Кріштіану Роналду.

Анрі вважає, що португалець діяв надто егоїстично, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Fox.

Збірна Португалії першою відкрила рахунок у поєдинку з ДР Конго, проте африканська команда відігралася ще до перерви й зуміла відібрати у фаворита важливе очко на Мундіалі. У Кріштіану Роналду, лідера команди Роберто Мартінеса, було декілька моментів у цьому матчі, але він знову не зміг відзначитися на великому турнірі.

Кріштіану Роналду так і не забив гол. Фото: Reuters

Анрі незадоволений грою Роналду

Експерт вказав на сильне бажання Кріштіану самостійно забити гол і вписати своє ім'я в історію ЧС-2026. Тьєррі Анрі вважає, що ветеран не грав на команду і був зациклений на покращенні особистої статистики.

"Грає команда, а не один футболіст. Роналду в кількох епізодах міг відвести за собою захисника, звільнити простір для Бруну Фернандеша. Натомість він стояв на заваді партнеру по команді. Він надто сильно хоче забити гол, це полегшує завдання суперникам", — заявив Анрі.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Кріштіану Роналду встановив декілька рекордів на Кубку світу, хоча так і не забив гол.

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