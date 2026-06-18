Анри обвинил Роналду в эгоизме после матча Португалии с ДР Конго

Криштиану Роналду во время матча. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о матче ЧМ-2026, в котором Португалия и ДР Конго сыграли вничью (1:1). Эксперт назвал футболиста, который провалил поединок. Речь идет о Криштиану Роналду.

Анри считает, что португалец действовал слишком эгоистично, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Fox.

Сборная Португалии первой открыла счет в поединке с ДР Конго, однако африканская команда отыгралась еще до перерыва и сумела забрать у фаворита важное очко на Мундиале. У Криштиану Роналду, лидера команды Роберто Мартинеса, было несколько моментов в этом матче, но он снова не сумел отличиться на большом турнире.

Криштиану Роналду так и не забил гол. Фото: Reuters

Анри недоволен игрой Роналду

Эксперт указал на сильное желание Криштиану самостоятельно забить гол и вписать свое имя в историю ЧМ-2026. Тьерри Анри считает, что ветеран не играл на команду и был увлечен улучшением личной статистики.

"Играет команда, а не один футболист. Роналду в нескольких эпизодах мог увести за собой защитника, освободить пространство для Бруну Фернандеша. Вместо этого он стоял на пути у партнера по команде. Он слишком сильно хочет забить гол, это облегчает задачу соперникам", — заявил Анри.

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