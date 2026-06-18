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Главная ЧМ-2026 Роналдо назвал Месси величайшим игроком в истории

Роналдо назвал Месси величайшим игроком в истории

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Дата публикации 18 июня 2026 12:07
Роналду удивил оценкой игры Месси на чемпионате мира
Лионель Месси на Кубке Мира. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший бразильский футболист Роналдо Назарио поделился мнением о важном событии, которое было зафиксировано на ЧМ-2026. Лионель Месси сравнялся по количеству голов с немцем Мирославом Клозе. У обоих игроков по 16 мячей. 

На счету самого Роналдо осталось 15 голов, напоминают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo

Аргентинец Лионель Месси начал ЧМ-2026 с уверенной заявки на звание лучшего бомбардира турнира. Он тзабил три гола в ворота сборной Алжира. Многие эксперты отметили нацеленность футболиста на чужие ворота и хорошую форму, в которой он находится. 

Роналдо позвалил Месси 

Обладатель "Золотого мяча" 1997 и 2002 годов бразилец Роналдо Назарио Да Лима порадовался тому факту, что Лионель Месси обошел его по количеству голов в истории чемпионатов мира. Аргентинец сравнялся с немцем Мирославом Клозе, у обоих по 16 мячей. 

"Рекорды надо бить, для этого они и нужны. Когда Месси выходит на поле, он всегда претендует на историческое достижение. Лео играет элегантно и видно, что он любит футбол. Пора признать, что это лучший игрок в мире, он величайший. Не думаю, что у кого-то еще остались сомнения на этот счет", — рассказал Роналдо. 

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Следующий матч сборной Аргентины на ЧМ-2026 состоится в понедельник, 22 июня. Соперником станет команда Австрии

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что в 8 игровой день на Кубке Мира пройдут сразу 4 поединка второго тура группового этапа. 

Также Новини.LIVE показали, как выглядит девушка, которую называют самой горячей болельщицей сборной Хорватии. Она снова приехала на Мундиаль. 

Лионель Месси Роналдо ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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