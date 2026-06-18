Роналду удивил оценкой игры Месси на чемпионате мира

Лионель Месси на Кубке Мира. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший бразильский футболист Роналдо Назарио поделился мнением о важном событии, которое было зафиксировано на ЧМ-2026. Лионель Месси сравнялся по количеству голов с немцем Мирославом Клозе. У обоих игроков по 16 мячей.

На счету самого Роналдо осталось 15 голов, напоминают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

Аргентинец Лионель Месси начал ЧМ-2026 с уверенной заявки на звание лучшего бомбардира турнира. Он тзабил три гола в ворота сборной Алжира. Многие эксперты отметили нацеленность футболиста на чужие ворота и хорошую форму, в которой он находится.

Роналдо позвалил Месси

Обладатель "Золотого мяча" 1997 и 2002 годов бразилец Роналдо Назарио Да Лима порадовался тому факту, что Лионель Месси обошел его по количеству голов в истории чемпионатов мира. Аргентинец сравнялся с немцем Мирославом Клозе, у обоих по 16 мячей.

"Рекорды надо бить, для этого они и нужны. Когда Месси выходит на поле, он всегда претендует на историческое достижение. Лео играет элегантно и видно, что он любит футбол. Пора признать, что это лучший игрок в мире, он величайший. Не думаю, что у кого-то еще остались сомнения на этот счет", — рассказал Роналдо.

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Следующий матч сборной Аргентины на ЧМ-2026 состоится в понедельник, 22 июня. Соперником станет команда Австрии.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что в 8 игровой день на Кубке Мира пройдут сразу 4 поединка второго тура группового этапа.

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