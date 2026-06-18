Сестра Роналду розкритикувала збірну Португалії на ЧС-2026

Кріштіану Роналду та його сестра. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Чергова сенсація на Чемпіонаті світу-2026 сталася у матчі збірних Португалії та ДР Конго. Підопічні Роберто Мартінеса були фаворитами цієї пари, але не змогли обіграти суперника (1:1). Кріштіану Роналду знову пішов з поля без голу.

Сестра футболіста Катя Авейру звинуватила в невдачі інших футболістів команди, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт дівчини.

Ветеран Кріштіану Роналду провів на полі весь матч і в другому таймі змарнував дві нагоди забити гол. Однак збірна Португалії зіграла нижче власних можливостей і не змогла взяти гору над номінальним аутсайдером.

Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters

Сестра Роналду розкритикувала команду

Катя Авейру написала емоційний допис щодо матчу на своїй сторінці в соціальній мережі. Вона заявила, що залишилася розчарованою виступом збірної Португалії.

Пост Каті Авейру. Фото: Instagram

"Сталося щось незрозуміле, але гравці перестали розуміти, як грати в пас, контратакувати та перемагати в єдиноборствах. У цьому матчі немає кого виділити. Ніхто не запам'ятався", — написала сестра Кріштіану Роналду.

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