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Головна ЧС-2026 Сестра Роналду визначила винних у тому, що Португалія не перемогла ДР Конго

Сестра Роналду визначила винних у тому, що Португалія не перемогла ДР Конго

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Дата публікації: 18 червня 2026 11:29
Сестра Роналду розкритикувала збірну Португалії на ЧС-2026
Кріштіану Роналду та його сестра. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Чергова сенсація на Чемпіонаті світу-2026 сталася у матчі збірних Португалії та ДР Конго. Підопічні Роберто Мартінеса були фаворитами цієї пари, але не змогли обіграти суперника (1:1). Кріштіану Роналду знову пішов з поля без голу.

Сестра футболіста Катя Авейру звинуватила в невдачі інших футболістів команди, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт дівчини.

Ветеран Кріштіану Роналду провів на полі весь матч і в другому таймі змарнував дві нагоди забити гол. Однак збірна Португалії зіграла нижче власних можливостей і не змогла взяти гору над номінальним аутсайдером.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters

Сестра Роналду розкритикувала команду

Катя Авейру написала емоційний допис щодо матчу на своїй сторінці в соціальній мережі. Вона заявила, що залишилася розчарованою виступом збірної Португалії.

Пост Кати Авейру
Пост Каті Авейру. Фото: Instagram

"Сталося щось незрозуміле, але гравці перестали розуміти, як грати в пас, контратакувати та перемагати в єдиноборствах. У цьому матчі немає кого виділити. Ніхто не запам'ятався", — написала сестра Кріштіану Роналду.

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Наступний поєдинок збірної Португалії на ЧС-2026 відбудеться у вівторок, 23 червня. Суперником стане Узбекистан.

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Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу ДР Конго
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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