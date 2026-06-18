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Главная ЧМ-2026 Сестра Роналду нашла виновных в том, что Португалия не обыграла ДР Конго

Сестра Роналду нашла виновных в том, что Португалия не обыграла ДР Конго

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Дата публикации 18 июня 2026 11:29
Сестра Роналду раскритиковала сборную Португалии на ЧМ-2026
Криштиану Роналду и его сестра. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Очередная сенсация на Кубке Мира-2026 произошла в матче сборных Португалии и ДР Конго. Подопечные Роберто Мартинеса были фаворитами пары, но не смогли обыграть соперника (1:1). Криштиану Роналду снова ушел с поля без гола. 

Сестра футболиста Катя Авейру обвинила в неудаче других футболистов команды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт девушки. 

Ветеран Криштиану Роналду провел на поле весь матч и во втором тайме упустил два момента, чтобы забить гол. Однако сборная Португалии сыграла ниже собственных возможностей и не смогла взять верх над номинальным аутсайдером. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду во время матча. Фото: Reuters

Сестра Роналду раскритиковала команду 

Катя Авейру написала эмоциональное сообщение по поводу матча на своей странице в социальной сети. Она заявила, что осталась разочарована выступлением сборной Португалии. 

Пост Кати Авейру
Сообщение Кати Авейру. Фото: Instagram

"Произошло что-то непонятное, но игроки перестали понимать, как играть в пас, контратаковать и побеждать в единоборствах. Совершенно некого выделить в этом матче. Никто не запомнился", — написала сестра Криштиану Роналду. 

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Напомним, Новини.LIVE описали все поединки 8 игрового дня на чемпионате мира, где начинается второй тур группового этапа. 

Также Новини.LIVE показали, что сделала самая известная болельщица сборной Хорватии во время поединка против Англии. 

Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу ДР Конго
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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