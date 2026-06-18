Сестра Роналду раскритиковала сборную Португалии на ЧМ-2026

Криштиану Роналду и его сестра. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Очередная сенсация на Кубке Мира-2026 произошла в матче сборных Португалии и ДР Конго. Подопечные Роберто Мартинеса были фаворитами пары, но не смогли обыграть соперника (1:1). Криштиану Роналду снова ушел с поля без гола.

Сестра футболиста Катя Авейру обвинила в неудаче других футболистов команды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт девушки.

Ветеран Криштиану Роналду провел на поле весь матч и во втором тайме упустил два момента, чтобы забить гол. Однако сборная Португалии сыграла ниже собственных возможностей и не смогла взять верх над номинальным аутсайдером.

Криштиану Роналду во время матча. Фото: Reuters

Сестра Роналду раскритиковала команду

Катя Авейру написала эмоциональное сообщение по поводу матча на своей странице в социальной сети. Она заявила, что осталась разочарована выступлением сборной Португалии.

Сообщение Кати Авейру. Фото: Instagram

"Произошло что-то непонятное, но игроки перестали понимать, как играть в пас, контратаковать и побеждать в единоборствах. Совершенно некого выделить в этом матче. Никто не запомнился", — написала сестра Криштиану Роналду.

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