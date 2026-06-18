Каннаваро повторил достижение Блохина на чемпионатах мира

Фабио Каннаваро руководит игрой сборной Узбекистана. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В последний игровой день первого тура группового этапа на ЧМ-2026 встретились сборные Узбекистана и Колумбии. Поединок в группе "К" завершился победой команды из Латинской Америки. Однако дебютанты турнира установили ряд исторических достижений.

Наставник команды Фабио Каннаваро вошел в историю чемпионатов мира, сообщают Новини.LIVE.

Сборная Узбекистана продержалась практически весь первый тайм, хотя колумбийцы успели забить из офсайда и попасть в каркас ворот соперника. Но на 40-й минуте Луис Диас точным забросом нашел Даниэля Муньоса в чужой вратарской, 0:1! Однако на 60-й минуте номинальные хозяева поля отыгрались, Аббосбек Файзуллаев забил первый гол команды на ЧМ-2026, 1:1!

Всего через пять минут лидер сборной Колумбии Луис Диас реализовал свой момент, 1:2! А уже в компенсированное к матчу время Хаминтон Кампас "поставил точку" в этом противостоянии, 1:3!

Фабио Каннаваро поздравляет Аббосбека Файзуллаева. Фото: Reuters

Достижение Фабио Каннаваро

Главный тренер сборной Узбекистана, который впервые в истории вывел эту команду на чемпионат мира, встал в один ряд с легендами мирового футбола. Франц Беккенбауэр, Марко Ван Бастен, Олег Блохин, а теперь и Фабио Каннаваро являются обладателями "Золотого мяча", который сыграли на Мундиале и в качестве футболистов, и в роли тренеров.

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