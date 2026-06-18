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Головна ЧС-2026 Тренер збірної Узбекистану став в один ряд із Блохіним після матчу ЧС-2026

Тренер збірної Узбекистану став в один ряд із Блохіним після матчу ЧС-2026

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Дата публікації: 18 червня 2026 10:19
Каннаваро повторив досягнення Блохіна на чемпіонатах світу
Фабіо Каннаваро керує грою збірної Узбекистану. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

В останній ігровий день першого туру групового етапу ЧС-2026 зіграли збірні Узбекистану та Колумбії. Поєдинок у групі "К" завершився перемогою команди з Латинської Америки. Однак дебютанти турніру встановили низку історичних рекордів.

Тренер команди Фабіо Каннаваро увійшов в історію чемпіонатів світу, повідомляють Новини.LIVE.

Збірна Узбекистану протрималася практично весь перший тайм, хоча колумбійці встигли забити з офсайду та влучити в каркас воріт суперника. Але на 40-й хвилині Луїс Діас точним пасом знайшов Даніеля Муньоса у воротарському майданчику суперника, 0:1! Однак на 60-й хвилині номінальні господарі поля відігралися: Аббосбек Файзуллаєв забив перший гол команди на ЧС-2026, 1:1!

Всього через п’ять хвилин лідер збірної Колумбії Луїс Діас реалізував свій момент, 1:2! А вже в компенсований час матчу Хамінтон Кампас "поставив крапку" у цьому протистоянні, 1:3!

Фабио Каннаваро
Фабіо Каннаваро вітає Аббосбека Файзуллаєва. Фото: Reuters

Досягнення Фабіо Каннаваро

Головний тренер збірної Узбекистану, який вперше в історії вивів цю команду на чемпіонат світу, став в один ряд із легендами світового футболу. Франц Беккенбауер, Марко Ван Бастен, Олег Блохін, а тепер та Фабіо Каннаваро є володарями "Золотого м’яча", які грали на чемпіонаті світу і як футболісти, і як тренери.

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Свій наступний матч на ЧС-2026 збірна Узбекистану проведе у вівторок, 23 червня, проти Португалії.

Раніше Новини.LIVE представили всі матчі 8-го ігрового дня, коли на чемпіонаті світу стартує другий тур групового етапу.

Також Новини.LIVE показали, як найвідоміша у світі вболівальниця збірної Хорватії запалила під час матчу з Англією.

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Олег Блохін Фабіо Каннаваро Збірна Узбекистану з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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