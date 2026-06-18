Отец Месси болен, это влияет на Лионеля во время ЧМ-2026

Лионель Месси и Хорхе Месси. Фото: Reuters и Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Лидеру сборной Аргентины Лионелю Месси сложно сосредоточиться исключительно на футболе во время ЧМ-2026. В семье ветерана возникла неприятная ситуация. Его отец Хорхе серьезно болен.

В последние месяцы практически все помыслы Лионеля связаны с семьей, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

Сборная Аргентины начала путь на ЧМ-2026 с разгрома Алжира со счетом 3:0. Все три гола в матче забил 38-летний Лионель Месси. После матча он объяснил, почему эмоционально реагировал на события на поле и свой первый мяч.

Проблемы с отцом Лионеля

Лидер сборной Аргентины признался, что не может думать только о футболе. Он по-прежнему любит игру, но в последние месяцы его отвлекает то, что невозможно игнорировать. И это может влиять на игру футболиста на Кубке Мира.

В конце 2025 года у Хорхе Месси начались проблемы со здоровьем, однако детали журналистам не известны. Состояние отца аргентинского футболиста ухудшилось несколько недель назад, и эта ситуация очень беспокоит Лионеля.

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Месси достиг исторического уровня, когда записал на свой счет 16 гол на чемпионатах мира. Столько же у Мирослава Клозе, и оба футболиста являются лучшими бомбардирами турниров. Лионель сможет улучшить статистику в матчах с Австрией (22 июня) и Иорданией (28 июня).

Напомним, Новини.LIVE писали о матчах, которые пройдут на Кубке Мира в 8 игровой день. На турнире начинается второй тур группового этапа.

Ранее Новини.LIVE показали горячие кадры с самой известной болельщицей сборной Хорватии, которая вернулась на Мундиаль.