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Главная ЧМ-2026 У отца Лионеля Месси серьезные проблемы со здоровьем

У отца Лионеля Месси серьезные проблемы со здоровьем

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Дата публикации 18 июня 2026 17:23
Отец Месси болен, это влияет на Лионеля во время ЧМ-2026
Лионель Месси и Хорхе Месси. Фото: Reuters и Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Лидеру сборной Аргентины Лионелю Месси сложно сосредоточиться исключительно на футболе во время ЧМ-2026. В семье ветерана возникла неприятная ситуация. Его отец Хорхе серьезно болен. 

В последние месяцы практически все помыслы Лионеля связаны с семьей, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo

Сборная Аргентины начала путь на ЧМ-2026 с разгрома Алжира со счетом 3:0. Все три гола в матче забил 38-летний Лионель Месси. После матча он объяснил, почему эмоционально реагировал на события на поле и свой первый мяч. 

Проблемы с отцом Лионеля 

Лидер сборной Аргентины признался, что не может думать только о футболе. Он по-прежнему любит игру, но в последние месяцы его отвлекает то, что невозможно игнорировать. И это может влиять на игру футболиста на Кубке Мира

В конце 2025 года у Хорхе Месси начались проблемы со здоровьем, однако детали журналистам не известны. Состояние отца аргентинского футболиста ухудшилось несколько недель назад, и эта ситуация очень беспокоит Лионеля. 

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Месси достиг исторического уровня, когда записал на свой счет 16 гол на чемпионатах мира. Столько же у Мирослава Клозе, и оба футболиста являются лучшими бомбардирами турниров. Лионель сможет улучшить статистику в матчах с Австрией (22 июня) и Иорданией (28 июня). 

Напомним, Новини.LIVE писали о матчах, которые пройдут на Кубке Мира в 8 игровой день. На турнире начинается второй тур группового этапа. 

Ранее Новини.LIVE показали горячие кадры с самой известной болельщицей сборной Хорватии, которая вернулась на Мундиаль. 

Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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