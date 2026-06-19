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Головна ЧС-2026 Бразилія знову зіграє без Неймара: розклад матчів на 9-й день ЧС-2026

Бразилія знову зіграє без Неймара: розклад матчів на 9-й день ЧС-2026

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Дата публікації: 19 червня 2026 09:45
Бразилія без Неймара та матч США — Австралія: розклад 9-го дня ЧС-2026
Збірна Бразилії на тренуванні. Фото: Reuters

Другий тур чемпіонату світу-2026 продовжиться матчами у групах C та D. Особливу увагу вболівальників приверне матч збірної Бразилії, яка знову буде змушена обходитися без Неймара.

Про розклад матчів повідомив портал Новини.LIVE.

Сборная Бразилии по футболу
Матч Бразилія — Марокко. Фото: Reuters

Бразилія прагне першої перемоги

У групі C лідирує збірна Шотландії, яка в першому турі мінімально обіграла Гаїті з рахунком 1:0. Бразилія та Марокко розійшлися миром — 1:1, тому обидві команди потребують перемоги для покращення своїх позицій.

Ігрову програму квартету відкриє матч Шотландії та Марокко, який розпочнеться 20 червня о 01:00 за київським часом. Вже через дві з половиною години на поле вийдуть Бразилія та Гаїті. Команда Карло Анчелотті вважається фаворитом зустрічі, але після осічки у стартовому турі права на ще одну втрату очок практично не має.

Неймар продовжує відновлюватися після травми та не допоможе партнерам і в цьому поєдинку.

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У квартеті D після першого туру одразу дві команди набрали по три очки. Збірна США розгромила Парагвай з рахунком 4:1, а Австралія впевнено переграла Туреччину — 2:0.

Саме американці та австралійці відкриють програму дев'ятого ігрового дня. Їхня зустріч стартує 19 червня о 22:00 та може визначити майбутнього переможця групи.

Завершить день поєдинок Туреччини та Парагваю, який розпочнеться 20 червня о 06:00. Обидві команди стартували з поразок, тому боротьба за очки буде особливо принциповою.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про різку критику на адресу ФІФА з боку наставника збірної Англії. Тренер заявив, що надмірна комерціалізація турнірів та календаря негативно впливає як на футболістів, так і на саму гру.

Також Новини.LIVE писав, що родина Ліонеля Мессі зіткнулася з непростою ситуацією через погіршення здоров'я його батька.

Збірна Туреччини з футболу Збірна Бразилії з футболу Збірна США з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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