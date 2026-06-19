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Главная ЧМ-2026 Бразилия вновь сыграет без Неймара: расписание матчей на 9-й день ЧМ-2026

Бразилия вновь сыграет без Неймара: расписание матчей на 9-й день ЧМ-2026

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Дата публикации 19 июня 2026 09:45
Бразилия без Неймара и матч США — Австралия: расписание 9-го дня ЧМ-2026
Сборная Бразилии на тренировке. Фото: Reuters

Второй тур чемпионата мира-2026 продолжится матчами в группах C и D. Особое внимание болельщиков привлечет матч сборной Бразилии, которой вновь придется обходиться без Неймара.

О расписании матчей сообщил портал Новини.LIVE.

Сборная Бразилии по футболу
Матч Бразилия — Марокко. Фото: Reuters

Бразилия стремится к первой победе

В группе C лидирует сборная Шотландии, которая в первом туре с минимальным счётом обыграла Гаити со счётом 1:0. Бразилия и Марокко разошлись вничью — 1:1, поэтому обе команды нуждаются в победе для улучшения своих позиций.

Игровую программу группы откроет матч Шотландии и Марокко, который начнётся 20 июня в 01:00 по киевскому времени. Уже через два с половиной часа на поле выйдут Бразилия и Гаити. Команда Карло Анчелотти считается фаворитом встречи, но после осечки в стартовом туре права на еще одну потерю очков практически не имеет.

Неймар продолжает восстанавливаться после травмы и не поможет партнерам и в этом матче.

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США и Австралия определят лидера группы

В группе D после первого тура сразу две команды набрали по три очка. Сборная США разгромила Парагвай со счётом 4:1, а Австралия уверенно обыграла Турцию — 2:0.

Именно американцы и австралийцы откроют программу девятого игрового дня. Их встреча начнётся 19 июня в 22:00 и может определить будущего победителя группы.

Завершит день матч между Турцией и Парагваем, который начнётся 20 июня в 06:00. Обе команды начали турнир с поражений, поэтому борьба за очки будет особенно принципиальной.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о резкой критике в адрес ФИФА со стороны наставника сборной Англии. Тренер заявил, что чрезмерная коммерциализация турниров и календаря негативно сказывается как на футболистах, так и на самой игре.

Также Новини.LIVE писал, что семья Лионеля Месси столкнулась с непростой ситуацией из-за ухудшения здоровья его отца.

Сборная Турции по футболу Сборная Бразилии по футболу Сборная США по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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