Бразилия без Неймара и матч США — Австралия: расписание 9-го дня ЧМ-2026

Бразилия вновь сыграет без Неймара: расписание матчей на 9-й день ЧМ-2026
Второй тур чемпионата мира-2026 продолжится матчами в группах C и D. Особое внимание болельщиков привлечет матч сборной Бразилии, которой вновь придется обходиться без Неймара.
О расписании матчей сообщил портал Новини.LIVE.
Бразилия стремится к первой победе
В группе C лидирует сборная Шотландии, которая в первом туре с минимальным счётом обыграла Гаити со счётом 1:0. Бразилия и Марокко разошлись вничью — 1:1, поэтому обе команды нуждаются в победе для улучшения своих позиций.
Игровую программу группы откроет матч Шотландии и Марокко, который начнётся 20 июня в 01:00 по киевскому времени. Уже через два с половиной часа на поле выйдут Бразилия и Гаити. Команда Карло Анчелотти считается фаворитом встречи, но после осечки в стартовом туре права на еще одну потерю очков практически не имеет.
Неймар продолжает восстанавливаться после травмы и не поможет партнерам и в этом матче.
США и Австралия определят лидера группы
В группе D после первого тура сразу две команды набрали по три очка. Сборная США разгромила Парагвай со счётом 4:1, а Австралия уверенно обыграла Турцию — 2:0.
Именно американцы и австралийцы откроют программу девятого игрового дня. Их встреча начнётся 19 июня в 22:00 и может определить будущего победителя группы.
Завершит день матч между Турцией и Парагваем, который начнётся 20 июня в 06:00. Обе команды начали турнир с поражений, поэтому борьба за очки будет особенно принципиальной.
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