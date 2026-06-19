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Головна ЧС-2026 Канада розгромила Катар, Мексика перемогла Південну Корею

Канада розгромила Катар, Мексика перемогла Південну Корею

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Дата публікації: 19 червня 2026 09:33
Канада здобула першу перемогу на ЧС-2026, Мексика перемогла Південну Корею
Футболісти збірної Мексики святкують перемогу в матчі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Другий тур у групі "В" на ЧС-2026 продовжує радувати кількістю голів. Збірна Канади здобула свою першу перемогу на Мундіалі. Однак радість від цього затьмарила важка травма Ісмаеля Коне.

В іншому нічному поєдинку Мексика перемогла Південну Корею, повідомляють Новини.LIVE.

Збірна Канади розпочала поєдинок із Катаром дуже потужно, одразу ж притиснувши суперника до воріт. Кайл Ларін відкрив рахунок уже на 16-й хвилині, грамотно вибравши позицію та зігравши на добиванні. Після вилучення Хомама Аль-Аміна за фол "останньої надії" на Тейджоні Бьюкенені залишилося лише одне питання: скільки загалом голів заб’є Канада.

Вона обмежилася шістьма м’ячами, причому Джонатан Девід оформив хет-трик. У другому таймі Катар втратив ще й Ассіма Модібо, якого вилучили за жорстокий фол проти Ісмаеля Коне. Катарський футболіст зламав ногу супернику і після цього був у не меншому шоці, ніж постраждалий гравець.

Канада — Катар — 6:0 (3:0)

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Голи: Ларін, 16; Девід, 29, 45+3, 90+2; Саліба, 64; Аль-Маннаї, 75 (автогол).

Вилучення: Аль-Амін, 33; Мадібо, 53.

Попереду на ЧС-2026 у Канади поєдинок зі Швейцарією, який і визначить переможця групи.

Важка перемога Мексики

В іншому нічному поєдинку Південна Корея у запеклій боротьбі поступилася одній із господарів Кубка світу. Ще до стартового свистка арбітра було очевидно, що переможець цього поєдинку достроково виграє групу. І обидві команди продемонстрували запеклу боротьбу з великою кількістю моментів.

У корейців було дві нагоди відзначитися, але в одному з випадків після ефектного удару Сона мексиканський захисник вибив м’яч з лінії воріт. В іншому епізоді голкіпер Ранхель здійснив подвійний сейв після удару головою впритул і подальшого добивання.

Мексиканці забили свій гол на 50-й хвилині. Воротар Південної Кореї не зміг зафіксувати м’яч у руках, зіткнувшись із власним захисником. Луїс Ромо зреагував і забив у порожні ворота.

Мексика — Південна Корея — 1:0 (0:0)

Гол: Ромо, 50.

На збірну Південної Кореї чекає матч проти ПАР, який обіцяє бути не менш напруженим.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що зробила наречена бразильця Неймара перед матчем з Гаїті, який футболіст пропустить.

Також Новини.LIVE повідомляли про скандал, який виник на ЧС-2026 через дії фотографів. Довелося змінювати рекомендації прямо під час турніру.

Канада Мексика Збірна Катару з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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