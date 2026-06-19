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Главная ЧМ-2026 Канада разгромила Катар, Мексика победила Южную Корею

Канада разгромила Катар, Мексика победила Южную Корею

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Дата публикации 19 июня 2026 09:33
Канада одержала первую победу на ЧМ-2026, Мексика одолела Южную Корею
Футболисты сборной Мексики празднуют победу в матче. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Второй тур в группе "В" на ЧМ-2026 продолжает радоваться количеством голов. Сборная Канады одержала свою первую победу на Мундиале. Однако радость от этого оказалась омрачена тяжелой травмой Исмаэля Коне. 

В другом ночном поединке Мексика одолела Южную Корею, сообщают Новини.LIVE

Сборная Канады начала поединок с Катаром очень мощно, сразу же прижав соперника к воротам. Кайл Ларин открыл счет уже на 16-й минуте, грамотно выбрав позицию и сыграв на добивании. После удаления Хомама Аль-Амина за фол последней надежды на Тейджоне Бьюкенене остался только один вопрос: сколько всего голов забьет Канада. 

Она ограничилась шестью мячами, причем Джонатан Дэвид оформил хет-трик. Во втором тайме Катар потерял еще и Ассима Модибо, которого удалили за жестокий фол на Исмаэле Коне. Катарский футболист сломал ногу сопернику и после этого был в не меньшем шоке, чем пострадавший игрок. 

Канада — Катар — 6:0 (3:0) 

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Голы: Ларин, 16; Дэвид, 29, 45+3, 90+2; Салиба, 64; Аль-Маннаи, 75 (автогол). 

Удаления: Аль-Амин, 33; Мадибо, 53. 

Впереди на ЧМ-2026 у Канады поединок со Швейцарией, который и определит победителя группы. 

Тяжелая победа Мексики

В другом ночном поединке Южная Корея в упорной борьбе уступила одним из хозяев Кубка Мира. Еще перед стартовым свистком арбитра было очевидно, что победитель этого поединка досрочно выиграет группу. И обе команды продемонстрировали упорную борьбу с большим количеством моментов. 

У корейцев было два шанса отличиться, но в одном из случаев после эффектного удара Сона мексиканский защитник выбил мяч с линии ворот. В другом эпизоде голкипер Ранхель соввершил двойной сейв после удара головой в упор и последовавшего добивания. 

Мексиканцы забил свой гол на 50-й минуте. Вратарь Южной Кореи не сумел зафиксировать мяч в руках, столкнувшись с собственным защитником. Луис Ромо среагировал и забил в пустые ворота. 

Мексика — Южная Корея — 1:0 (0:0) 

Гол: Ромо, 50. 

У сборной Южной Кореи впереди матч против ЮАР, который обещает стать не менее напряженным. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что сделала невеста бразильца Неймара перед матчем с Гаити, которую футболист пропустит. 

Также Новини.LIVE сообщали о скандале, который возник на ЧМ-2026 из-за действий фотографов. Пришлось менять рекомендации прямо по ходу турнира. 

Канада Мексика Сборная Катара по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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