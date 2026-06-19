Канада одержала первую победу на ЧМ-2026, Мексика одолела Южную Корею

Футболисты сборной Мексики празднуют победу в матче. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Второй тур в группе "В" на ЧМ-2026 продолжает радоваться количеством голов. Сборная Канады одержала свою первую победу на Мундиале. Однако радость от этого оказалась омрачена тяжелой травмой Исмаэля Коне.

В другом ночном поединке Мексика одолела Южную Корею, сообщают Новини.LIVE.

Сборная Канады начала поединок с Катаром очень мощно, сразу же прижав соперника к воротам. Кайл Ларин открыл счет уже на 16-й минуте, грамотно выбрав позицию и сыграв на добивании. После удаления Хомама Аль-Амина за фол последней надежды на Тейджоне Бьюкенене остался только один вопрос: сколько всего голов забьет Канада.

Она ограничилась шестью мячами, причем Джонатан Дэвид оформил хет-трик. Во втором тайме Катар потерял еще и Ассима Модибо, которого удалили за жестокий фол на Исмаэле Коне. Катарский футболист сломал ногу сопернику и после этого был в не меньшем шоке, чем пострадавший игрок.

Канада — Катар — 6:0 (3:0)

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Голы: Ларин, 16; Дэвид, 29, 45+3, 90+2; Салиба, 64; Аль-Маннаи, 75 (автогол).

Удаления: Аль-Амин, 33; Мадибо, 53.

Впереди на ЧМ-2026 у Канады поединок со Швейцарией, который и определит победителя группы.

Тяжелая победа Мексики

В другом ночном поединке Южная Корея в упорной борьбе уступила одним из хозяев Кубка Мира. Еще перед стартовым свистком арбитра было очевидно, что победитель этого поединка досрочно выиграет группу. И обе команды продемонстрировали упорную борьбу с большим количеством моментов.

У корейцев было два шанса отличиться, но в одном из случаев после эффектного удара Сона мексиканский защитник выбил мяч с линии ворот. В другом эпизоде голкипер Ранхель соввершил двойной сейв после удара головой в упор и последовавшего добивания.

Мексиканцы забил свой гол на 50-й минуте. Вратарь Южной Кореи не сумел зафиксировать мяч в руках, столкнувшись с собственным защитником. Луис Ромо среагировал и забил в пустые ворота.

Мексика — Южная Корея — 1:0 (0:0)

Гол: Ромо, 50.

У сборной Южной Кореи впереди матч против ЮАР, который обещает стать не менее напряженным.

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