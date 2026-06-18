Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Чехия сенсационно не смогла обыграть сборную ЮАР

Чехия сенсационно не смогла обыграть сборную ЮАР

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 23:44
Чехия упустила победу над ЮАР и оказалась на грани вылета из ЧМ-2026
Матч Чехия — ЮАР. Фото: Reuters

Сборная Чехии не смогла одержать первую победу на чемпионате мира-2026. Европейская команда была близка к успеху в матче второго тура против Южно-Африканской Республики, но пропустила гол в конце встречи.

О ничьей 1:1 сообщил портал Новини.LIVE.

Чехи быстро повели в счете

Обе команды подошли к матчу после поражений в стартовом туре. Чехия уступила Южной Корее, а ЮАР не смогла навязать борьбу Мексике, поэтому новая неудача существенно снижала шансы на выход в плей-офф.

Европейская команда активно начала встречу и уже на шестой минуте открыла счет. После быстрой атаки по правому флангу Лукаш Сойка отдал пас на удар Михалу Садилеку, который переиграл вратаря соперников.

После забитого гола чехи контролировали ход игры и не позволяли сопернику создавать опасные моменты. Сборная Чехии имела преимущество во владении мячом и была ближе ко второму голу, чем ЮАР к спасению.

Читайте также:
Матч Чехия — ПАР
Сборная ЮАР радуется забитому голу. Фото: Reuters

ЮАР спаслась благодаря пенальти

После перерыва сборная Чехии продолжила действовать осторожно, сделав ставку на удержание минимального преимущества. В то же время футболисты ЮАР постепенно наращивали активность и все чаще появлялись у чужой штрафной площадки.

Ключевой момент произошел на 81-й минуте, когда после удара Освина Масеко мяч попал в руку Давиду Шульцу. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Тебого Мокоена.

В заключительные минуты африканская команда была ближе к победе, чем чехи — ко второму забитому голу. Однако счёт больше не изменился.

В решающем матче группового этапа сборная Чехии встретится с Мексикой, а ЮАР сыграет против Южной Кореи.

Чехия — ЮАР — 1:1

Голы: Садилек, 6 — Мокоена, 83 (пен.).

Напомним, портал Новини.LIVE сообщил о расписании матчей на 8-й день ЧМ-2026. На турнире начался второй тур группового этапа.

Ранее Новини.LIVE показал новые фото топовой фанатки сборной Хорватии, которая покоряет уже второй чемпионат мира.

ЮАР ЧМ-2026 по футболу Сборная Чехии
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации