Чехия упустила победу над ЮАР и оказалась на грани вылета из ЧМ-2026

Матч Чехия — ЮАР. Фото: Reuters

Сборная Чехии не смогла одержать первую победу на чемпионате мира-2026. Европейская команда была близка к успеху в матче второго тура против Южно-Африканской Республики, но пропустила гол в конце встречи.

О ничьей 1:1 сообщил портал Новини.LIVE.

Чехи быстро повели в счете

Обе команды подошли к матчу после поражений в стартовом туре. Чехия уступила Южной Корее, а ЮАР не смогла навязать борьбу Мексике, поэтому новая неудача существенно снижала шансы на выход в плей-офф.

Европейская команда активно начала встречу и уже на шестой минуте открыла счет. После быстрой атаки по правому флангу Лукаш Сойка отдал пас на удар Михалу Садилеку, который переиграл вратаря соперников.

После забитого гола чехи контролировали ход игры и не позволяли сопернику создавать опасные моменты. Сборная Чехии имела преимущество во владении мячом и была ближе ко второму голу, чем ЮАР к спасению.

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ЮАР спаслась благодаря пенальти

После перерыва сборная Чехии продолжила действовать осторожно, сделав ставку на удержание минимального преимущества. В то же время футболисты ЮАР постепенно наращивали активность и все чаще появлялись у чужой штрафной площадки.

Ключевой момент произошел на 81-й минуте, когда после удара Освина Масеко мяч попал в руку Давиду Шульцу. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Тебого Мокоена.

В заключительные минуты африканская команда была ближе к победе, чем чехи — ко второму забитому голу. Однако счёт больше не изменился.

В решающем матче группового этапа сборная Чехии встретится с Мексикой, а ЮАР сыграет против Южной Кореи.

Чехия — ЮАР — 1:1

Голы: Садилек, 6 — Мокоена, 83 (пен.).

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