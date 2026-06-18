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Головна ЧС-2026 Чехія сенсаційно не обіграла збірну ПАР

Чехія сенсаційно не обіграла збірну ПАР

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 23:44
Чехія втратила перемогу над ПАР та опинилася на межі вильоту з ЧС-2026
Матч Чехія — ПАР. Фото: Reuters

Збірна Чехії не змогла здобути першу перемогу на чемпіонаті світу-2026. Європейська команда була близькою до успіху в матчі другого туру проти Південно-Африканської Республіки, але пропустила наприкінці зустрічі.

Про нічию 1:1 повідомив портал Новини.LIVE.

Чехи швидко повели в рахунку

Обидві команди підійшли до матчу після поразок у стартовому турі. Чехія поступилася Південній Кореї, а ПАР не змогла нав'язати боротьбу Мексиці, тому нова невдача суттєво зменшувала шанси на вихід до плейоф.

Європейська команда активно розпочала зустріч і вже на шостій хвилині відкрила рахунок. Після швидкої атаки через правий фланг Лукаш Сойка віддав передачу під удар Міхалу Саділеку, який переграв воротаря суперників.

Після забитого м'яча чехи контролювали перебіг гри та не дозволяли супернику створювати небезпечні моменти. Команда Чехії мала перевагу у володінні м'ячем і виглядала ближчою до другого гола, ніж ПАР до порятунку.

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Збірна ПАР радіє забиому м'ячу. Фото: Reuters

ПАР врятувалася завдяки пенальті

Після перерви збірна Чехії продовжила діяти обережно, зробивши ставку на утримання мінімальної переваги. Водночас футболісти ПАР поступово додавали в активності та дедалі частіше з'являлися біля чужого штрафного майданчика.

Ключовий момент стався на 81-й хвилині, коли після удару Освіна Масеко м'яч влучив у руку Давіду Шульцу. Арбітр призначив пенальті, який упевнено реалізував Тебого Мокоена.

У заключні хвилини африканська команда була ближчою до перемоги, ніж чехи до другого забитого м'яча. Проте рахунок більше не змінився.

У вирішальному матчі групового етапу команда Чехії зустрінеться з Мексикою, тоді як ПАР зіграє проти Південної Кореї.

Чехія — ПАР — 1:1

Голи: Саділек, 6 — Мокоена, 83 (пен.).

Нагадаємо, портал Новини.LIVE повідомив про розклад матчів на 8-й день ЧС-2026. На турнірі розпочався другий тур групового етапу.

Раніше Новини.LIVE показав нові фото топової фанаки збірної Хорватії, яка підкорює вже другий чемпіонат світу.

ПАР ЧС-2026 з футболу Збірна Чехії
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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