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Главная ЧМ-2026 Швейцария в матче с Боснией и Герцеговиной одержала первую победу на ЧМ

Швейцария в матче с Боснией и Герцеговиной одержала первую победу на ЧМ

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Дата публикации 19 июня 2026 01:51
Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину и приблизилась к плей-офф ЧМ-2026
Матч Швейцария — Босния и Герцеговина. Фото: Reuters

Сборная Швейцарии одержала первую победу на чемпионате мира-2026 и сделала серьезную заявку на выход в плей-офф. В матче второго тура команда Мурата Якина уверенно обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 4:1.

О результате матча Швейцария — Босния и Герцеговина сообщил портал Новини.LIVE.

Боснийцы сдерживали фаворита более часа

Первый тайм прошел под знаком превосходства швейцарской команды, которая больше владела мячом и создала несколько опасных моментов у ворот Николы Василя. Наиболее активными в атаке были Дан Ндое и Брель Эмболо, однако реализовать свои моменты швейцарцам не удалось.

Сборная Боснии и Герцеговины сделала ставку на компактную оборону и контратаки. До перерыва боснийцы справились с этой задачей и сохранили нулевую ничью.

После перерыва швейцарцы продолжили давление. Самый реальный шанс открыть счет был у Эмболо, который после подачи углового пробивал головой, но Василь спас свою команду.

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Переломный момент наступил на 74-й минуте. Запасной Йоэль Манзамби завершил быструю атаку точным ударом после передачи Рубина Варгаса и открыл счёт.

Через шесть минут положение боснийцев стало ещё сложнее. Аднан Мухаремович сорвал выход Эмболо один на один и получил прямую красную карточку.

Получив численное преимущество, Швейцария быстро довела счёт до разгромного. На 84-й минуте Варгас отличился после передачи Эмболо, а на 90-й Манзамби оформил дубль.

Боснийцы сумели сократить отставание благодаря голу Амара Махмича после розыгрыша углового, однако последнее слово осталось за швейцарцами. Уже в добавленное время арбитр назначил пенальти за фол против Джибриля Соу, а Гранит Джака уверенно реализовал пенальти.

После двух туров Швейцария набрала четыре очка и существенно улучшила свои шансы на выход из группы. Босния и Герцеговина остается с одним баллом.

Швейцария — Босния и Герцеговина — 4:1

Голы: Манзамби, 74, 90, Варгас, 84, Джака, 90+7 (пен.) — Махмич, 90+3.

Удаление: Мухаремович, 80.

Напомним, портал Новини.LIVE сообщил о расписании матчей первого дня второго тура группового этапа ЧМ-2026.

Ранее «Новости.LIVE» показал новые фото топовой фанатки сборной Хорватии, которая покоряет уже второй чемпионат мира.

ЧМ-2026 по футболу Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Швейцарии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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