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Головна ЧС-2026 Швейцарія в матчі з Боснією та Герцеговиною здобула першу перемогу на ЧС

Швейцарія в матчі з Боснією та Герцеговиною здобула першу перемогу на ЧС

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Дата публікації: 19 червня 2026 01:51
Швейцарія розгромила Боснію та Герцеговину і наблизилася до плейоф ЧС-2026
Матч Швейцарія — Боснія та Герцеговина. Фото: Reuters

Збірна Швейцарії здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2026 та зробила серйозну заявку на вихід до плейоф. У матчі другого туру команда Мурата Якіна впевнено обіграла Боснію і Герцеговину з рахунком 4:1.

Про результат матчу Швейцарія — Боснія та Герцеговина повідомив портал Новини.LIVE.

Боснійці стримували фаворита понад годину

Перший тайм пройшов за переваги швейцарської команди, яка більше володіла м'ячем і створила кілька небезпечних моментів біля воріт Ніколи Васіля. Найактивнішими в атаці були Дан Ндоє та Брель Емболо, однак реалізувати свої моменти швейцарцям не вдалося.

Збірна Боснії і Герцеговини зробила ставку на компактну оборону та контратаки. До перерви боснійці впоралися із цим завданням і зберегла нульову нічию.

Після відпочинку швейцарці продовжили тиск. Найреальніший шанс відкрити рахунок мав Емболо, який після подачі кутового пробивав головою, але Васіль урятував свою команду.

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Переломний момент настав на 74-й хвилині. Резервіст Йоель Манзамбі завершив швидку атаку точним ударом після передачі Рубіна Варгаса та відкрив рахунок.

Через шість хвилин становище боснійців стало ще складнішим. Аднан Мухаремович зірвав вихід Емболо сам на сам і отримав пряму червону картку.

Отримавши чисельну перевагу, Швейцарія швидко довела рахунок до розгромного. На 84-й хвилині Варгас відзначився після передачі Емболо, а на 90-й Манзамбі оформив дубль.

Боснійці зуміли скоротити відставання завдяки голу Амара Махмича після розіграшу кутового, проте останнє слово залишилося за швейцарцями. Уже в компенсований час арбітр призначив пенальті за фол проти Джибріля Соу, а Граніт Джака впевнено реалізував пенальті.

Після двох турів Швейцарія набрала чотири очки та суттєво покращила свої шанси на вихід із групи. Боснія і Герцеговина залишається з одним балом.

Швейцарія — Боснія і Герцеговина — 4:1

Голи: Манзамбі, 74, 90, Варгас, 84, Джака, 90+7 (пен.) — Махмич, 90+3.

Вилучення: Мухаремович, 80.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE повідомив про розклад матчів на перший день матчів другого туру групового етапу ЧС-2026.

Раніше Новини.LIVE показав нові фото топової фанаки збірної Хорватії, яка підкорює вже другий чемпіонат світу.

ЧС-2026 з футболу Збірна Боснії та Герцеговини Збірна Швейцарії з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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