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Главная ЧМ-2026 Де Ла Фуэнте раскрыл проблему с Ямалем в сборной Испании

Де Ла Фуэнте раскрыл проблему с Ямалем в сборной Испании

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Дата публикации 19 июня 2026 12:45
Тренер сборной Испании удивил высказыванием о перспективах Ямаля
Ламин Ямаль в матче с Кабо-Верде. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер сборной Испании Луис Де Ла Фуэнте ответил на вопрос по поводу состояния Ламина Ямаля. Лидер команды приехал на ЧМ-2026 с последствиями травмы. Он до сих пор не успел полностью восстановиться. 

Ямаль сыграет с Саудовской Аравией, но не полный матч, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на ESPN

Ламин Ямаль получил травму двуглавой мышцы бедра еще в апреле, из-за чего пропустил конец сезона. Он поехал на ЧМ-2026 вместе со сборной Испании, однако в первом матче с Кабо-Верде вышел на поле только со скамейки запасных. Не исключено, что в поединке против Саудовской Аравии ситуация повторится. 

Что тренер сказал о здоровье Ламина 

Наставник сборной Испании исключил возможность того, что лидер команды сыграет весь поединок второго тура группового этапа на Кубке Мира. Ламин Ямаль выйдет на поле только на 45 минут. Тренер еще не знает, когда именно это будет. 

"Матчи редко выигрываются в первом тайме. Вторая половина игры всегда важнее. Будем смотреть по обстоятельствам. Возможно, Ламин выйдет в конце встречи, когда его присутствие может стать решающим фактором", — объяснил Де Ла Фуэнте. 

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Встреча Испании и Саудовской Аравии состоится в воскресенье, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. 

Напомним, Новини.LIVE рассказали обо всех матчах 9 игрового дня, которые сегодня состоятся на чемпионате мира. 

Ранее Новини.LIVE писали о необычном образе девушки Неймара, который снова не сможет выйти на поле в игре Кубка Мира. 

Сборная Испании по футболу Луис Де Ла Фуэнте Ламин Ямал
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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