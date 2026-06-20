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Головна ЧС-2026 Дівчина молодої зірки збірної Португалії підкорила мережу на ЧС-2026

Дівчина молодої зірки збірної Португалії підкорила мережу на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 09:56
Дівчина зірки Португалії Невеша стрімко набрала популярність на ЧС-2026
Жоао Невеш та Мадалена Арагау. Фото: instagram.com/madalena_aragao_/Reuters

Під час чемпіонату світу-2026 увагу вболівальників привертають не лише футболісти, а й їхні обраниці. Однією з найобговорюваніших персон на турнірі стала Мадалена Арагау — дівчина молодої зірки збірної Португалії та "ПСЖ" Жоау Невеша.

Про популярність Арагау повідомив портал Новини.LIVE.

Мадалена Арагау
Мадалена Арагау. Фото: instagram.com/madalena_aragao_/

Популярність Арагау різко зросла під час мундіалю

За останні тижні аудиторія Мадалени Арагау в Instagram і TikTok збільшилася більш ніж на 122 тисячі підписників. Після матчів збірної Португалії її сторінки почали активно відвідувати футбольні вболівальники з різних країн світу.

Наразі 21-річна португалка була добре відома на батьківщині ще до знайомства з футболістом. Вона працює акторкою з дитинства й за цей час взяла участь у зйомках понад двох десятків фільмів і телевізійних серіалів.

Мадалена Арагау
Мадалена Арагау. Фото: instagram.com/madalena_aragao_/

У Португалії Арагау вважається однією з найперспективніших представниць молодого покоління акторів і акторок.

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Про роман Жоау Невеша та Мадалени Арагау стало відомо наприкінці 2024 року. На той момент футболіст ще виступав за "Бенфіку", а згодом перебрався до французького "ПСЖ".

Мадалена Арагау
Мадалена Арагау. Фото: instagram.com/madalena_aragao_/

Після переїзду Невеша до Парижа акторка почала часто бувати у Франції та регулярно відвідувати матчі свого обранця. Вона супроводжувала футболіста на церемонії вручення "Золотого м'яча", фіналах Ліги чемпіонів та інших важливих заходах.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше повідомляли про впевнену перемогу збірної США над Австралією на чемпіонаті світу 2026 року. Завдяки цьому результату американська команда достроково гарантувала собі місце в плейоф турніру.

Також Новини.LIVE писали, що головний тренер збірної Іспанії прокоментував фізичний стан Ламіна Ямаля напередодні матчу із Саудівською Аравією.

ПСЖ Збірна Португалії з футболу ЧС-2026 з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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