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Главная ЧМ-2026 Девушка молодой звезды сборной Португалии покорила интернет на ЧМ-2026

Девушка молодой звезды сборной Португалии покорила интернет на ЧМ-2026

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Дата публикации 20 июня 2026 09:56
Девушка португальской звезды Невеша стремительно обрела популярность на ЧМ-2026
Жоао Невеш и Мадалена Арагао. Фото: instagram.com/madalena_aragao_/Reuters

Во время чемпионата мира-2026 внимание болельщиков привлекают не только футболисты, но и их избранницы. Одной из самых обсуждаемых личностей на турнире стала Мадалена Арагау — девушка молодой звезды сборной Португалии и "ПСЖ" Жоау Невеша.

О популярности Арагау сообщил портал Новини.LIVE.

Мадалена Арагау
Мадалена Арагау. Фото: instagram.com/madalena_aragao_/

Популярность Арагау резко выросла во время чемпионата мира

За последние недели аудитория Мадалены Арагау в Instagram и TikTok увеличилась более чем на 122 тысячи подписчиков. После матчей сборной Португалии ее страницы начали активно посещать футбольные болельщики из разных стран мира.

На данный момент 21-летняя португалка была хорошо известна на родине ещё до знакомства с футболистом. Она работает актрисой с детства и за это время приняла участие в съёмках более двух десятков фильмов и телесериалов.

Мадалена Арагау
Мадалена Арагау. Фото: instagram.com/madalena_aragao_/

В Португалии Арагау считается одной из самых перспективных представительниц молодого поколения актёров и актрис.

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О романе Жоау Невеша и Мадалены Арагау стало известно в конце 2024 года. На тот момент футболист ещё выступал за «Бенфику», а впоследствии перешёл во французский "ПСЖ".

Мадалена Арагау
Мадалена Арагау. Фото: instagram.com/madalena_aragao_/

После переезда Невеша в Париж актриса стала часто бывать во Франции и регулярно посещать матчи своего избранника. Она сопровождала футболиста на церемонии вручения "Золотого мяча", финалах Лиги чемпионов и других важных мероприятиях.

Напомним, Новини.LIVE ранее сообщали об уверенной победе сборной США над Австралией на чемпионате мира 2026 года. Благодаря этому результату американская команда досрочно гарантировала себе место в плей-офф турнира.

Также Новини.LIVE писали, что главный тренер сборной Испании прокомментировал физическое состояние Ламина Ямаля накануне матча с Саудовской Аравией.

ПСЖ Сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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