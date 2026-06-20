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Головна ЧС-2026 Бразилія та Марокко здобули перемоги, Туреччина та Гаїті вибули з ЧС-2026

Бразилія та Марокко здобули перемоги, Туреччина та Гаїті вибули з ЧС-2026

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Дата публікації: 20 червня 2026 09:26
Туреччина та Гаїті стали першими командами, які не вийдуть до плей-офф ЧС
Бразилія. Матеус Кунья святкує гол. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У другому турі групового етапу чемпіонату світу розгорнулася справжня драма. Одразу дві команди втратили шанси вийти до плей-офф турніру. Також зафіксовано перший випадок застосування неоднозначного правила ФІФА.

Йдеться про вилучення футболіста з поля за прикривання рота рукою, повідомляють Новини.LIVE.

Збірна Туреччини була фаворитом перед матчем із Парагваєм, але пропустила гол уже на 2-й хвилині, коли Матіас Галарс точним дальнім ударом завершив багатоходову атаку південноамериканської команди. Команда Вінченцо Монтелли завдала 62 удари по воротах у матчах з Австралією та Парагваєм і обидва рази володіла м’ячем понад 70% часу. Але турки так і не забили жодного гола, посіли останнє місце в групі і зіграють на ЧС-2026 ще лише один матч.

Примітно, що Парагвай більшу частину тайму грав у меншості. Мігель Альмірон на 45-й хвилині прикрив рот рукою, коли щось сказав супернику. За новим правилом ФІФА, це пряма червона картка.

Туреччина — Парагвай — 0:1 (0:1)

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Гол: Галарс, 2.

Вилучення: Альмірон, 45.

Довгоочікувана феєрія Бразилії

Збірна Гаїті не змогла нічого протиставити команді Карло Анчелотті. Уже на 12-й хвилині Рафінья забив гол, який не зарахували через офсайд. Але незабаром захисник Гаїті Ханнес Делькруа вибив м'яч у Матеуса Кунью, і "селесао" вийшли вперед.

На 36-й хвилині вже Вінісіус віддав пас Кунью, який забив свій другий гол у матчі. А перед самою перервою вже сам Жуніор забив третій м'яч після передачі Лукаса Пакета. Це перша розгромна перемога Бразилії на турнірі, але при цьому команда ще в першому таймі втратила через травму Рафінью.

Бразилія — Гаїті — 3:0 (3:0)

Голи: Матеус Кунья, 23, 36; Вінісіус, 45+3.

Рекорд Марокко

Збірна Шотландії після перемоги над Гаїті в минулому турі хотіла "заробити очки" і в поєдинку з Марокко, але команда Мохамеда Уахбі швидко поставила суперника на місце. Африканська команда забила найшвидший гол на ЧС-2026. Браїм Діас закинув м'яч у чужу штрафну, а новачок "Баварії" Ісмаель Сайбарі точно й потужно пробив з гострого кута.

Шотландія — Марокко — 0:1 (0:1)

Гол: Сайбарі, 2.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, як збірна США не залишила Австралії жодного шансу і кваліфікувалася до плей-офф ЧС-2026.

Також Новини.LIVE повідомляли, що головний тренер збірної Іспанії висловився щодо шансів Ламіна Ямаля зіграти проти Саудівської Аравії.

ЧС-2026 з футболу Збірна Туреччини з футболу Збірна Бразилії з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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