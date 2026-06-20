Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Бразилия и Марокко победили, Турция и Гаити вылетели с ЧМ-2026

Бразилия и Марокко победили, Турция и Гаити вылетели с ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 09:26
Турция и Гаити стали первыми, кто не выйдет в плей-офф ЧМ
Бразилия Матеус Кунья празднует гол. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Во втором туре группового этапа чемпионата мира развернулась настоящая драма. Сразу две команды потеряли шансы выйти в плей-офф турнира. Также зафиксировано первое применение неоднозначного правила ФИФА. 

Речь идет об удалении футболиста с поля за прикрывание рта рукой, сообщают Новини.LIVE

Сборная Турции была фаворитом перед матчем с Парагваем, но пропустила гол уже на 2-й минуте, когда Матиас Галарс точным дальним ударом завершил многоходовую атаку южноамериканской команды. Команда Винченцо Монтеллы нанесла 62 удара по воротам в матчах с Австралией и Парагваем и оба раза владела мячом более 70% времени. Но турки так и не забили ни одного гола, заняти последнее место в группе и сыграют на ЧМ-2026 еще только один матч. 

Примечательно, что Парагвай больше тайма играл в меньшинстве. Мигель Альмирон на 45-й минуте прикрыл рот рукой, когда что-то сказал сопернику. По новому правилу ФИФА, это прямая красная карточка. 

Турция — Парагвай — 0:1 (0:1) 

Читайте также:

Гол: Галарс, 2. 

Удаление: Альмирон, 45. 

Долгожданная феерия Бразилии 

Сборная Гаити не смогла ничего противопоставить команде Карло Анчелотти. Уже на 12-й минуте Рафинья забил гол, который не засчитали из-за офсайда. Но вскоре защитник Гаити Ханнес Делькруа выбил мяч в Матеуса Кунью, и "селесао" повели в счете. 

На 36-й минуте уже Винисиус ассистировал Кунье, который забил свой второй гол в матче. А перед самым перерывом уже сам Жуниор забил третий мяч с передачи Лукаса Пакета. Это первая разгромная победа Бразилии на турнире, но при этом команда еще в первом тайме потеряла из-за травмы Рафинью. 

Бразилия — Гаити — 3:0 (3:0) 

Голы: Матеус Кунья, 23, 36; Винисиус, 45+3. 

Рекорд Марокко 

Сборная Шотландии после победы над Гаити в прошлом туре хотела "зацепиться за очки" и в поединке с Марокко, но команда Мохамеда Уахби быстро поставила соперника на место. Африканская команда забила самый быстрый гол на ЧМ-2026. Браим Диас забросил мяч в чужую штрафную, а новичок "Баварии" Исмаэль Сайбари точно и сильно пробил с острого угла. 

Шотландия — Марокко — 0:1 (0:1) 

Гол: Сайбари, 2. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, как сборная США не оставила Австралии не единого шанса и квалифицировалась в плей-офф ЧМ-2026. 

Также Новини.LIVE сообщали, что главный тренер сборной Испании сказал о шансах Ламина Ямаля сыграть против Саудовской Аравии. 

ЧМ-2026 по футболу Сборная Турции по футболу Сборная Бразилии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации