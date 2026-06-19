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Главная ЧМ-2026 Капитан сборной Марокко после ЧМ-2026 может отправиться в тюрьму

Капитан сборной Марокко после ЧМ-2026 может отправиться в тюрьму

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Дата публикации 19 июня 2026 14:23
Мбаппе будет свидетелем по делу Хакими в суде
Ашраф Хакими во время матча. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Капитан сборной Марокко Ашраф Хакими сразу после чемпионата мира отправится в суд. Его ждет разбирательство по делу об инцидента с насилием над девушкой. Футболиста может ждать реальный тюремный срок. 

Хакими является одной из звезд французского "ПСЖ", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на RMC Sport

В 2023 году в полицию поступила жалоба от девушки Ашрафа Хакими, которая обвинила его в изнасиловании. Защитник сборной Марокко взяли под стражу, однако в итоге отпустили, поскольку его адвокаты подали апелляцию. Спустя три года ее отклонили, и после ЧМ-2026 разбирательство по делу 27-летнего спортсмена продолжится. 

Что ждет Хакими 

Судебное разбирательство назначено на середину июля. Примечательно, что свидетелем по делу марокканца станет его бывший партнер по "ПСЖ", капитан сборной Франции на Кубке Мира Килиан Мбаппе

Если вина Ашрафа Хакими будет доказана, он может угодить за решетку. Речь идет о тюремном сроке длинной в 8 лет. Для мира футбола этот случай не станет единичным. Совсем недавно за аналогичное преступление побывал в тюрьме бразилец Дани Алвес

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Напомним, Новини.LIVE писали, какие матчи ждут болельщиков в девятый игровой день на чемпионате мира. 

Также Новини.LIVE сообщали, кем является и чем занимается девушка бразильца Неймара, которая готовится родить ему дочь. 

Килиан Мбаппе Марокко Ашраф Хакими
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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