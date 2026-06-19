Мбаппе виступить свідком у справі Хакімі в суді

Ашраф Хакімі під час матчу. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Капітан збірної Марокко Ашраф Хакімі одразу після чемпіонату світу з’явиться в суді. На нього чекає розгляд справи щодо інциденту з насильством над дівчиною. Футболіста може очікувати реальний тюремний термін.

Хакімі є однією із зірок французького "ПСЖ", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на RMC Sport.

У 2023 році до поліції надійшла скарга від дівчини Ашрафа Хакімі, яка звинуватила його у зґвалтуванні. Захисника збірної Марокко взяли під варту, проте зрештою відпустили, оскільки його адвокати подали апеляцію. Через три роки її відхилили, і після ЧС-2026 розгляд справи 27-річного спортсмена продовжиться.

Що чекає на Хакімі

Судовий розгляд призначено на середину липня. Примітно, що свідком у справі марокканця стане його колишній партнер по "ПСЖ", капітан збірної Франції на Кубку світу Кіліан Мбаппе.

Якщо провина Ашрафа Хакімі буде доведена, він може потрапити за ґрати. Йдеться про тюремний термін тривалістю 8 років. Для світу футболу цей випадок не стане поодиноким. Зовсім недавно за аналогічний злочин побував у в'язниці бразилець Дані Алвес.

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