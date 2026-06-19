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Главная ЧМ-2026 Роналду не попал в десятку самых красивых игроков на ЧМ-2026

Роналду не попал в десятку самых красивых игроков на ЧМ-2026

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Дата публикации 19 июня 2026 15:31
Де Пауль признан самым красивым игроком ЧМ-2026: на каком месте Роналду
Родриго Де Пауль (слева), Кай Хаверц и Криштиану Роналду. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Участники чемпионата мира-2026 приняли участие в уникальном эксперименте, о котором узнали только после его завершения. Искусственный интеллект определил самого красивого футболиста на турнире. Им стал представитель сборной Аргентины. 

В эксперименте приняло участие 150 футболистов, которые выступают на Мундиале, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на RMC Sport

Исследование провела компания, которая разработала специальную модель искусственного интеллекта. Программа получила задачу определить футболиста ЧМ-2026 с идеальным "золотым сечением" лица, то есть, с балансом симметрии и гармонии. Наивысший рейтинг, а именно 74,18%, получил хавбек сборной Аргентины Родриго Де Пауль

Почему Роналду не вошел в топ-10

Второе место в рейтинге занял футболист сборной Германии Кай Хаверц. На третьей строчке оказался англичанин Нони Мадуеке. В пятерке также оказались Мохаммед Салах из Египта и бразилец Эндрик

Португалец Криштиану Роналду занял только 45-е место в рейтинге. В компании, которая провела эксперимент, объяснили это тем, что параметры определения "золотого сечения" четко определены. В них не входят влияние, харизма, популярность и игровые навыки спортсменов. Реакция звезд Кубка Мира на результаты исследования пока не известна. 

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Криштиану Роналду ЧМ-2026 по футболу Родріго Де Пауль
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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