Де Пауль визнаний найкрасивішим гравцем ЧС-2026: на якому місці Роналду

Родріго Де Пауль (ліворуч), Кай Хаверц і Кріштіану Роналду. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Учасники чемпіонату світу-2026 взяли участь в унікальному експерименті, про який дізналися лише після його завершення. Штучний інтелект визначив найкрасивішого футболіста турніру. Ним став представник збірної Аргентини.

В експерименті взяли участь 150 футболістів, які виступають на Мундіалі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на RMC Sport.

Дослідження провела компанія, яка розробила спеціальну модель штучного інтелекту. Програма отримала завдання визначити футболіста ЧС-2026 з ідеальним "золотим перетином" обличчя, тобто з балансом симетрії та гармонії. Найвищий рейтинг, а саме 74,18%, отримав півзахисник збірної Аргентини Родріго Де Пауль.

Чому Роналду не увійшов до топ-10

Друге місце в рейтингу посів футболіст збірної Німеччини Кай Хаверц. На третьому місці опинився англієць Ноні Мадуеке. У п’ятірці також опинилися Мохаммед Салах з Єгипту та бразилець Ендрік.

Португалець Кріштіану Роналду посів лише 45-те місце в рейтингу. У компанії, яка провела експеримент, пояснили це тим, що параметри визначення "золотого перетину" чітко визначені. До них не входять вплив, харизма, популярність та ігрові навички спортсменів. Реакція зірок Кубка світу на результати дослідження поки що невідома.

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