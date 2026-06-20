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Главная ЧМ-2026 Топ-5 самых красивых болельщиц ЧМ-2026

Топ-5 самых красивых болельщиц ЧМ-2026

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Дата публикации 20 июня 2026 22:43
Самые красивые болельщицы ЧМ-2026: кто покорил трибуны турнира
Болельщицы на ЧМ-2026. Фото: страница болельщицы в Instagram

Чемпионат мира-2026 уже подарил болельщикам немало ярких моментов не только на футбольном поле. В центре внимания также оказались эффектные болельщицы, чьи фотографии со стадионов активно обсуждают в соцсетях.

О пяти самых заметных болельщицах чемпионата мира сообщил портал Новини.LIVE.

Алиша Ньюман
Алиша Ньюман. Фото: instagram.com/alyshanewman

Алиша Ньюман

Одной из самых известных гостей турнира стала канадская легкоатлетка Алиша Ньюман. Бронзовая призерка Олимпийских игр поддержала сборную Канады на матче против Боснии и Герцеговины в Торонто.

Спортсменка давно известна далеко за пределами легкой атлетики, а ее появление на трибунах чемпионата мира вызвало значительный интерес среди болельщиков.

Грейси Крамер
Грейси Крамер. Фото: instagram.com/gracie.kramer

Грейси Крамер

Американская блогерша Грейси Крамер посетила стартовый матч сборной США на домашнем чемпионате мира. Поединок против Парагвая она смотрела из VIP-ложи, активно делясь атмосферой турнира со своими подписчиками.

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После игры фотографии и видео из её аккаунтов быстро набрали популярность в соцсетях.

Марин Эль Имер
Марин Эль Имер. Фото: instagram.com/marinelhimer

Марин Эль Имер

Франко-марокканская модель Марин Эль Имер болела за сборную Марокко во время матча с Бразилией. После встречи она опубликовала серию снимков со стадиона в Лос-Анджелесе.

Особое внимание привлек образ модели в цветах марокканского флага, который активно обсуждали пользователи соцсетей. Она также побывала на матче Франции против Сенегала.

Викаграм
Викаграм. Фото: instagram.com/vikagrram

Викаграм

Блогерша Викаграм также стала одной из самых заметных гостей турнира. Для посещения матча она выбрала футболку мадридского «Реала», что отличало её от других болельщиков.

После игры девушка опубликовала фотографии со стадиона, которые быстро разлетелись по сети и собрали тысячи реакций.

Ивана Кнолль
Ивана Кнолль. Фото: Reuters

Ивана Кнолль

Хорватская модель и инфлюенсерка Ивана Кнолль уже давно стала одной из самых известных футбольных болельщиц мира. После ярких появлений на чемпионате мира в Катаре она сохранила статус настоящей звезды трибун.

На ЧМ-2026 Кнолль продолжает поддерживать сборную Хорватии и регулярно публикует фотографии с матчей.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о расписании матчей десятого дня чемпионата мира, которое включало сразу несколько поединков с участием фаворитов турнира.

Также Новини.LIVE писал о возлюбленной одного из самых талантливых футболистов сборной Португалии, которая стала настоящей сенсацией чемпионата мира.

ЧМ-2026 по футболу болельщики девушки
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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