Японські жінки незадоволені поведінкою гравців збірної на ЧС-2026

Захисник Юкінарі Сугавара на Кубку світу. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Жінки в Японії голосно обурюються в соціальних мережах через дії гравців національної збірної та вболівальників під час чемпіонату світу. Вони незадоволені репутацією чоловіків, які за кордоном ретельно прибирають за собою. Це відбувається на будь-якому великому турнірі вже кілька десятиліть.

Жінки заявляють, що у себе вдома чоловіки поводяться зовсім не так ввічливо, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Японські чоловіки мають особливу репутацію за межами своєї рідної країни. Футболісти та вболівальники звідти давно відомі своєю ввічливістю та вихованістю. Світ давно зачарований тим, що вони ретельно прибирають за собою роздягальні та трибуни після матчів на великих турнірах. Але чи все так ідеально в реальному житті?

Японські вболівальники прибирають після матчу. Фото: Reuters

Гарна ширма і реальна ситуація

Останніми тижнями японські жінки масово пишуть у соціальних мережах про те, що вдома чоловіки практично не прибирають і мало уваги приділяють родині. Більше того, за статистикою, японки витрачають на прибирання в середньому 3 години на день, а їхні чоловіки, сини та брати — всього 47 хвилин. Це офіційно визнано одним із найгірших показників на планеті.

На ЧС-2026 збірна Японії вже зіграла з Нідерландами (2:2). Після матчу оператори та фотографи фіксували, як вболівальники прибирали пакети та інше сміття з трибун усього стадіону.

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У наступних турах японці зіграють з Тунісом (21 червня) та Швецією (26 червня).

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про всі матчі 9-го ігрового дня на чемпіонаті світу, де Бразилія знову вступить у боротьбу за титул.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи зможе лідер збірної Іспанії Ламін Ямаль вийти на поле у протистоянні з командою Саудівської Аравії.