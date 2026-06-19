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Главная ЧМ-2026 Болельщицы сборной Японии разозлились из-за ЧМ-2026

Болельщицы сборной Японии разозлились из-за ЧМ-2026

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Дата публикации 19 июня 2026 18:23
Японские женщины недовольны поведением игроков сборной на ЧМ-2026
Защитник Юкинари Сугавара на Кубке Мира. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Женщины в Японии громко возмущаются в социальных сетях из-за действий игроков национальной команды и болельщиков во время чемпионата мира. Они недовольны репутацией мужчин, которые за границей тщательно убирают за собой. Это происходит на любом крупном турнире уже несколько десятилетий. 

Женщины заявляют, что у себя дома мужчины ведут себя вовсе не так вежливо, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail

У японских мужчин особенная репутация за пределами их родной страны. Футболисты и болельщики оттуда давно известны своей вежливостью и воспитанностью. Мир давно очарован тем, что они тщательно убирают за собой раздевалки и трибуны после матчей на крупных турнирах. Но так ли все идеально в реальной жизни? 

Японские болельщики
Японские болельщики убирают после матча. Фото: Reuters

Красивая ширма и реальная ситуация 

В последние недели японские женщины массово пишут в социальных сетях о том, что у себя дома мужчины практически не убирают и мало внимания уделяют семье. Более того, по статистике японки тратят на уборку в среднем 3 часа в день, а их мужья, сыновья и братья — всего 47 минут. Это официально заявлено, как один из худших показателей на планете. 

На ЧМ-2026 сборная Японии уже сыграла с Нидерландами (2:2). После матча операторы и фотографы фиксировали, как болельщики убирали пакеты и другой мусор с трибун всего стадиона. 

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В следующих турах японцы сыграют с Тунисом (21 июня) и Швецией (26 июня). 

Напомним, Новини.LIVE писали обо всех матчах 9 игрового дня на чемпионате мира, где Бразилия снова вступит в борьбу за титул. 

Также Новини.LIVE сообщали, сможет ли лидер сборной Испании Ламин Ямаль выйти на поле в противостоянии с командой Саудовской Аравии. 

ЧМ-2026 по футболу болельщики Сборная Японии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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