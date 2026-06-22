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Головна ЧС-2026 Наречена Роналду спровокувала скандал в збірній Португалії

Наречена Роналду спровокувала скандал в збірній Португалії

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 09:23
Джорджина Родрігес повірила фейку та втягнула збірну Португалії у скандал
Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес опинилася в центрі резонансної історії після стартового матчу збірної Португалії на чемпіонаті світу-2026. Її реакція на неперевірену інформацію спричинила нову хвилю невдоволення в національній команді.

Про скандал у збірній Португалії повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Sport Bible.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Наречена Роналду порушила атмосферу в збірній Португалії

Португальці розпочали турнір нічиєю з ДР Конго (1:1), а єдиний м'яч у складі європейської команди забив півзахисник Жоау Невеш. Після матчу увага вболівальників переключилася з результату на висловлювання гравців та реакцію оточення Роналду, який отримав чимало критики від експертів.

Додатковий резонанс викликали слова Невеша про те, що Роналду зараз є таким самим футболістом збірної, як і решта партнерів, та має допомагати команді на полі. Після цього коментаря соцмережі гравця "ПСЖ" та його дівчини Мадалени Арагау атакувала велика кількість прихильників Кріштіану.

Жоау Невеш и Мадалена Арагау
Жоау Невеш та Мадалена Арагау. Фото: instagram.com/madalena_aragao_

Згодом у соціальних мережах почав поширюватися фейковий коментар Арагау, в якому містилася критика на адресу Роналду та заклик завершити кар'єру. Хоча з'ясувалося, що коментар несправжній, його перепостила велика кількість пабліків.

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Джорджина відреагувала на коментар, хоча не знала, що він несправжній. Вона публічно висловила здивування поведінкою нового покоління футболістів та їхніх дівчат. Саме ця реакція привернула ще більше уваги до історії та спровокувала дискусії серед уболівальників.

У наступному турі групового етапу чемпіонату світу-2026 збірна Португалії зустрінеться з Узбекистаном.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився щодо стану Ламіна Ямаля після проблем зі здоров'ям. Наставник запевнив, що молодий футболіст поступово набирає форму.

Також Новини.LIVE писав, що Ламін Ямаль продовжує переписувати футбольну історію попри свій юний вік.

Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес Збірна Португалії з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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