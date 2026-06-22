Джорджина Родригес поверила фейку и втянула сборную Португалии в скандал

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес оказалась в центре громкой истории после стартового матча сборной Португалии на чемпионате мира-2026. Ее реакция на неподтвержденную информацию вызвала новую волну недовольства в национальной команде.

О скандале в сборной Португалии сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport Bible.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Невеста Роналду нарушила атмосферу в сборной Португалии

Португальцы начали турнир ничьей с ДР Конго (1:1), а единственный гол в составе европейской команды забил полузащитник Жоау Невеш. После матча внимание болельщиков переключилось с результата на высказывания игроков и реакцию окружения Роналду, который подвергся немалой критике со стороны экспертов.

Дополнительный резонанс вызвали слова Невеша о том, что Роналду сейчас является таким же футболистом сборной, как и остальные партнеры, и должен помогать команде на поле. После этого комментария социальные сети игрока "ПСЖ" и его девушки Мадалены Арагау подверглись атаке со стороны большого количества поклонников Криштиану.

Жоау Невеш и Мадалена Арагау. Фото: instagram.com/madalena_aragao_

Впоследствии в социальных сетях начал распространяться фейковый комментарий Арагау, в котором содержалась критика в адрес Роналду и призыв завершить карьеру. Хотя выяснилось, что комментарий поддельный, его перепостило большое количество пабликов.

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Джорджина отреагировала на комментарий, хотя и не знала, что он поддельный. Она публично выразила удивление поведением нового поколения футболистов и их девушек. Именно эта реакция привлекла ещё больше внимания к истории и спровоцировала дискуссии среди болельщиков.

В следующем туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Португалии встретится с Узбекистаном.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о состоянии Ламина Ямаля после проблем со здоровьем. Наставник заверил, что молодой футболист постепенно набирает форму.

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