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Главная ЧМ-2026 Невеста Роналду спровоцировала скандал в сборной Португалии

Невеста Роналду спровоцировала скандал в сборной Португалии

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Дата публикации 22 июня 2026 09:23
Джорджина Родригес поверила фейку и втянула сборную Португалии в скандал
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес оказалась в центре громкой истории после стартового матча сборной Португалии на чемпионате мира-2026. Ее реакция на неподтвержденную информацию вызвала новую волну недовольства в национальной команде.

О скандале в сборной Португалии сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport Bible.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Невеста Роналду нарушила атмосферу в сборной Португалии

Португальцы начали турнир ничьей с ДР Конго (1:1), а единственный гол в составе европейской команды забил полузащитник Жоау Невеш. После матча внимание болельщиков переключилось с результата на высказывания игроков и реакцию окружения Роналду, который подвергся немалой критике со стороны экспертов.

Дополнительный резонанс вызвали слова Невеша о том, что Роналду сейчас является таким же футболистом сборной, как и остальные партнеры, и должен помогать команде на поле. После этого комментария социальные сети игрока "ПСЖ" и его девушки Мадалены Арагау подверглись атаке со стороны большого количества поклонников Криштиану.

Жоау Невеш и Мадалена Арагау
Жоау Невеш и Мадалена Арагау. Фото: instagram.com/madalena_aragao_

Впоследствии в социальных сетях начал распространяться фейковый комментарий Арагау, в котором содержалась критика в адрес Роналду и призыв завершить карьеру. Хотя выяснилось, что комментарий поддельный, его перепостило большое количество пабликов.

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Джорджина отреагировала на комментарий, хотя и не знала, что он поддельный. Она публично выразила удивление поведением нового поколения футболистов и их девушек. Именно эта реакция привлекла ещё больше внимания к истории и спровоцировала дискуссии среди болельщиков.

В следующем туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Португалии встретится с Узбекистаном.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о состоянии Ламина Ямаля после проблем со здоровьем. Наставник заверил, что молодой футболист постепенно набирает форму.

Также Новини.LIVE писал, что Ламин Ямаль продолжает переписывать футбольную историю, несмотря на свой юный возраст.

Криштиану Роналду Джорджина Родригес Сборная Португалии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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