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Головна ЧС-2026 Ямаль за своїми досягненнями зрівнявся з Пеле та обійшов Мессі

Ямаль за своїми досягненнями зрівнявся з Пеле та обійшов Мессі

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 23:15
Ямаль повторив досягнення Пеле та увійшов до історії чемпіонатів світу
Ламін Ямаль. Фото: Reuters

Юна зірка збірної Іспанії Ламін Ямаль став автором історичного досягнення на чемпіонаті світу-2026. Гол у матчі проти Саудівської Аравії дозволив 18-річному футболісту повторити одне з досягнень легендарного Пеле.

Про досягнення Ямаля повідомив портал Новини.LIVE.

Ламин Ямаль
Ламін Ямаль. Фото: Reuters

Ямаль повторив унікальне досягнення Пеле

Футболіст відкрив рахунок у матчі другого туру групи H, який завершився перемогою Іспанії з рахунком 4:0. Завдяки цьому Ямаль став лише другим гравцем в історії чемпіонатів світу, який забив перший гол своєї команди в матчі мундіалю до досягнення 19-річного віку.

Першим такого досягнення досяг Пеле на чемпіонаті світу 1958 року у Швеції. Тоді майбутня легенда збірної Бразилії відзначилася у віці 17 років.

Для Ямаля цей гол став першим на чемпіонатах світу та допоміг Іспанії здобути першу перемогу на турнірі після стартової нічиєї з Кабо-Верде.

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Забитий м'яч також дозволив іспанцю увійти до списку наймолодших авторів голів в історії чемпіонатів світу. На момент взяття воріт Ямалю було 18 років і 343 дні.

У цьому рейтингу він випередив Ліонеля Мессі, який забив свій перший гол на чемпіонатах світу у віці 18 років і 357 днів.

Лідером рейтингу залишається Пеле. Бразилець забив свій перший гол на чемпіонатах світу у віці 17 років і 239 днів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Нідерландів здобула впевнену перемогу над командою, яка раніше створила проблеми Україні.

Також Новини.LIVE писав, що збірна Кюрасао вперше в історії набрала очко на чемпіонаті світу.

рекорд Збірна Іспанії з футболу Ламін Ямал
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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