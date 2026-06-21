Еквадор не забив Кюрасао та подарував країні-дебютанту перші очки на ЧС

Матч Еквадор — Кюрасао. Фото: Reuters

Збірна Кюрасао набрала перше очко в історії виступів на чемпіонатах світу. У матчі другого туру групи Е карибська команда втримала нічию проти Еквадору — 0:0.

Про безгольову нічию повідомив портал Новини.LIVE.

Ром став героєм матчу

Еквадорці з перших хвилин заволоділи ініціативою та почали створювати моменти біля воріт суперника. Уже на третій хвилині Еннер Валенсія міг відкрити рахунок, однак воротар Кюрасао Елой Ром врятував свою команду після небезпечного удару форварда.

До перерви збірна Еквадору продовжувала тиснути. Небезпечні моменти змарнували Джон Єбоа, Гонсало Плата та Первіс Еступіньян, але Ром діяв безпомилково.

Футболісти Кюрасао зробили ставку на контратаки та кілька разів турбували Ернана Галіндеса. Найнебезпечніший момент у першому таймі створив Юр'єн Флоранус, який пробив поруч зі стійкою.

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Еквадор не реалізував свої шанси

Після перерви характер гри не змінився. Еквадор атакував великими силами, а Кюрасао зосередився на обороні та пошуку вільного простору попереду.

Ром продовжив демонструвати блискучу гру. Голкіпер відбив удари Мойсеса Кайседо, Кевіна Родрігеса, Валенсії та Єбоа. Найкращий шанс вирвати перемогу еквадорці змарнували на 66-й хвилині, коли воротар Кюрасао спочатку врятував команду після удару Вільяма Пачо, а потім забрав добивання з кількох метрів.

Наприкінці зустрічі тиск Еквадору лише посилився. У компенсований час м'яч навіть влучив у поперечину після подачі з флангу, однак відкрити рахунок фавориту так і не вдалося.

Нічия дозволила Кюрасао набрати перше очко в історії виступів на чемпіонатах світу та зберегти шанси на продовження боротьби. Еквадор після двох турів опинився в складному становищі й тепер потребуватиме перемоги в заключному матчі групового етапу, але його суперником буде Німеччина, яка вже вийшла до плейоф.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE зробив підбірку з п'яти найкрасивіших уболівальниць на чемпіонаті світу.

Також Новини.LIVE писав, що збірна Німеччини одержала важку перемогу в матчі проти Кот-д'Івуару. По ходу матчу вони програвали, а переможний м'яч забили на четвертій доданій хвилині.