Эквадор не смог забить Кюрасао и подарил стране-дебютанту первые очки на ЧМ

Матч Эквадор — Кюрасао. Фото: Reuters

Сборная Кюрасао набрала первое очко в истории выступлений на чемпионатах мира. В матче второго тура группы Е карибская команда сыграла вничью с Эквадором — 0:0.

О безголевой ничьей сообщил портал Новини.LIVE.

Ром стал героем матча

Эквадорцы с первых минут завладели инициативой и начали создавать моменты у ворот соперника. Уже на третьей минуте Эннер Валенсия мог открыть счёт, однако вратарь Кюрасао Элой Ром спас свою команду после опасного удара нападающего.

До перерыва сборная Эквадора продолжала давить. Опасные моменты упустили Джон Йебоа, Гонсало Плата и Первис Эступиньян, но Ром действовал безошибочно.

Футболисты Кюрасао сделали ставку на контратаки и несколько раз беспокоили Эрнана Галиндеса. Самый опасный момент в первом тайме создал Юрьен Флоранус, который пробил рядом со штангой.

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Эквадор не реализовал свои шансы

После перерыва характер игры не изменился. Эквадор атаковал большими силами, а Кюрасао сосредоточился на обороне и поиске свободного пространства впереди.

Ром продолжил демонстрировать блестящую игру. Вратарь отразил удары Мойсеса Кайседо, Кевина Родригеса, Валенсии и Ебоа. Лучший шанс вырвать победу эквадорцы упустили на 66-й минуте, когда вратарь Кюрасао сначала спас команду после удара Уильяма Пачо, а затем отразил добивание с нескольких метров.

В конце встречи давление Эквадора только усилилось. В добавленное время мяч даже попал в перекладину после подачи с фланга, однако открыть счёт фавориту так и не удалось.

Ничья позволила Кюрасао набрать первое очко в истории выступлений на чемпионатах мира и сохранить шансы на продолжение борьбы. Эквадор после двух туров оказался в сложном положении и теперь нуждается в победе в заключительном матче группового этапа, но его соперником будет Германия, которая уже вышла в плей-офф.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE составил подборку из пяти самых красивых болельщиц на чемпионате мира.

Также Новини.LIVE писал, что сборная Германии одержала тяжелую победу в матче против Кот-д'Ивуара. В ходе матча они проигрывали, а победный гол забили на четвертой добавленной минуте.