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Главная ЧМ-2026 Ямаль по своим достижениям сравнялся с Пеле и обогнал Месси

Ямаль по своим достижениям сравнялся с Пеле и обогнал Месси

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Дата публикации 21 июня 2026 23:15
Ямаль повторил достижение Пеле и вошел в историю чемпионатов мира
Ламин Ямал. Фото: Reuters

Юная звезда сборной Испании Ламин Ямаль стал автором исторического достижения на чемпионате мира-2026. Гол в матче против Саудовской Аравии позволил 18-летнему футболисту повторить одно из достижений легендарного Пеле.

Об достижении Ямаля сообщил портал Новини.LIVE.

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль. Фото: Reuters

Ямаль повторил уникальное достижение Пеле

Футболист открыл счёт в матче второго тура группы H, который завершился победой Испании со счётом 4:0. Благодаря этому Ямаль стал лишь вторым игроком в истории чемпионатов мира, забившим первый гол своей команды в матче мундиаля до достижения 19-летнего возраста.

Первым, кому удалось такое достижение, стал Пеле на чемпионате мира 1958 года в Швеции. Тогда будущая легенда сборной Бразилии отличилась в возрасте 17 лет.

Для Ямаля этот гол стал первым на чемпионатах мира и помог Испании одержать первую победу на турнире после стартовой ничьей с Кабо-Верде.

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Забитый мяч также позволил испанцу войти в список самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира. На момент забитого гола Ямалю было 18 лет и 343 дня.

В этом рейтинге он опередил Лионеля Месси, который забил свой первый гол на чемпионатах мира в возрасте 18 лет и 357 дней.

Лидером рейтинга остается Пеле. Бразилец забил свой первый гол на чемпионатах мира в возрасте 17 лет и 239 дней.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Нидерландов одержала уверенную победу над командой, которая ранее создала проблемы Украине.

Также Новини.LIVE писал, что сборная Кюрасао впервые в истории набрала очко на чемпионате мира.

рекорд Сборная Испании по футболу Ламин Ямал
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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