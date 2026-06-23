Роналду заб'є на ЧС-2026: Майкл Оуен став на захист Кріштіану

Кріштіану Роналду на тренуванні. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володар "Золотого м'яча" 2001 року Майкл Оуен пояснив причини непереконливої гри Кріштіану Роналду на ЧС-2026. У першому турі португалець не зміг проявити себе та забити ДР Конго. Після цього багато вболівальників та експертів розкритикували ветерана.

Майкл Оуен не виключає, що Кріштіану Роналду ще зможе зробити хет-трик на Мундіалі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Колишній нападник збірної Англії нагадав, що на ЧС-2026 Португалія гратиме після матчів Аргентини. Це означає, що Кріштіану Роналду вже знає, як виступив Ліонель Мессі, і суперництво виходить на новий рівень. У поєдинку з ДР Конго це негативно позначилося на грі португальського ветерана. Однак у нього ще буде шанс виправити ситуацію.

Оуен виправдовує Роналду

Англійський експерт заявив, що Кріштіану в останні роки перестав активно рухатися по полю. У нього є власний стиль гри, і найчастіше португалець діє результативно. Але коли цього не відбувається, він завжди стає мішенню для критики.

"Занадто легко знайти причину проблем команди в Роналду. Давайте не забувати, що йому вже 41 рік. Багато разів траплялася ситуація, коли незабаром після критики, вже в наступному матчі, Кріштіану змушував критиків замовкнути. Не здивуюся, якщо він заб’є три голи у ворота Узбекистану", — заявив Майкл Оуен.

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