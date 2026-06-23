Мессі перевершив Клозе: як відреагувала дружина Ліонеля

Ліонель Мессі та Антонелла Рокуццо. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Збірна Аргентини у напруженому поєдинку перемогла Австрію (2:0) і забезпечила собі місце в плей-офф ЧС-2026. Лідер "альбіселесте" Ліонель Мессі знову став героєм матчу. Він забив усі п'ять голів своєї команди на Мундіалі.

Антонелла Рокуццо зворушливо підтримала свого чоловіка і на стадіоні, і в соціальній мережі, повідомляють Новини.LIVE.

Аргентинець Ліонель Мессі оформив дубль у ворота збірної Австрії. У нього була можливість забити більше, але на початку поєдинку ветеран не реалізував пенальті, а наприкінці зустрічі зі штрафного послав м’яч у штангу.

Ліонель Мессі святкує гол. Фото: Reuters

Реакція Антонелли Рокуццо

Таким чином Ліонель Мессі вже на два голи випередив досягнення німця Мірослава Клозе, який до ЧС-2026 із 16 голами був найкращим бомбардиром в історії турніру. У наступному турі Аргентина зіграє з Йорданією, тож лідер "альбіселесте" отримає шанс покращити свій рекорд.

Антонелла Рокуццо, дружина Ліонеля Мессі, разом із дітьми відвідує всі матчі збірної Аргентини на Кубку світу. "Велика честь бачити, як ти твориш історію. Кохаю тебе, Лео", — написала Антонелла в Instagram.

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