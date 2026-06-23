Мессі, Мбаппе та Голанн забили 6 голів на трьох у 12-й день чемпіонату світу

Кіліан Мбаппе під час матчу. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Троє головних бомбардирів ЧС-2026 не залишилися без голів і в другому турі групового етапу. Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанн одночасно забили по два голи. Аргентина, Франція та Норвегія здобули важливі перемоги.

Лише команді Дідьє Дешама було легко у другому турі Мундіалю, решта грандів зіткнулися з труднощами, повідомляють Новини.LIVE.

Мессі став найкращим бомбардиром в історії ЧС

Аргентинці були беззаперечним фаворитом перед початком матчу з Австрією, яка протиставила супернику жорстку боротьбу з великою кількістю єдиноборств. Чемпіони світу погодилися на такий хід матчу і не відставали від суперника. Дивно, що матч не закінчився травмами гравців.

Аргентинці отримали право на пенальті на початку матчу, але Ліонель Мессі несподівано не влучив у ворота. Пізніше він виправився і потужним ударом у дотик завершив атаку своєї команди, 1:0! Наприкінці другого тайму лідер Аргентини оформив дубль, забивши з близької відстані в падінні, 2:0! Перед фінальним свистком Лео міг оформити хет-трик, але зі штрафного влучив у штангу. Моменти в цьому матчі були й у Австрії, яка виглядала досить добре і не стала легкою здобиччю для суперника.

Група J. Другий тур.

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Аргентина — Австрія — 2:0 (1:0)

Голи: Мессі, 38, 90+5.

Мбаппе продовжує гонку за лідером

У цьому поєдинку обійшлося без інтриги, хоча певні проблеми "триколірні" все ж зазнали. Але їх спричинив не суперник, а погодні умови. Матч було перервано через негоду, але все ж дограно попри зливу.

Ірак грав низьким блоком, але цього не вистачило, щоб відібрати у французів очки. Кіліан Мбаппе та Майкл Олісе записали на свій рахунок по дві результативні передачі. Усман Дембеле міг оформити хет-трик, але обмежився лише одним м’ячем.

Група I. Другий раунд.

Франція — Ірак — 3:0 (1:0)

Голи: Мбаппе, 14, 54; Дембеле, 66.

Голанн не відстає від лідерів

Норвегія та Сенегал подарували вболівальникам гарний, результативний матч з інтригою, яка тривала до фінального свистка. І все ж європейська команда виявилася трохи кращою, хоча перший гол їй вдалося забити лише перед перервою. Захисник Педерсен, який замінив травмованого Рюерсона, скористався помилкою суперника у чужому штрафному майданчику — 1:0! Одразу після перерви Едегор віддав пас Голанну, який потужним ударом забив свій перший гол у матчі, 2:0! Сенегал відповів на це точним ударом Ісмаїли Сарра, який "пробив" норвезького голкіпера з близької відстані та з положення "лежачи" перед чужими воротами, 2:1!

Але незабаром Голанн оформив дубль. Під час атаки своєї команди йому не вдалося завдати удару, але Ерлінг не випав із боротьби, дочекався, поки м’яч до нього повернеться, і в падінні відправив його під поперечину, 3:1!

Норвегія святкує перемогу. Фото: Reuters

У час, що залишився, норвежці ледь не забили ще один гол, але сенегальський захисник вибив м'яч з лінії воріт. А Ісмаїла Сарр оформив дубль, 3:2!

Група I. Другий раунд.

Норвегія — Сенегал — 3:2 (1:0)

Голи: Педерсен, 43; Голанн, 48, 58 — Сарр, 53, 90+3.

Алжир переміг у день народження Зідана

Мова йде про Зінедіна Зідана, чий син знову зайняв місце у воротах алжирської команди. Саме він першим пропустив гол у цій зустрічі. Дуже непогана збірна Йорданії, якій поки що бракує досвіду виступів на подібних турнірах, відзначилася наприкінці першого тайму. Аль-Рашдан забив красивим ударом низом під саму штангу, 1:0!

Алжир перехопив ініціативу і в другому таймі здобув перемогу. Спочатку Бенбуалі завдав точного удару головою після навісу Мареза з кутового, 1:1! Незадовго до фінального свистка Гуїрі забив другий гол своєї команди, 1:2! Це перша перемога збірної Алжиру на чемпіонатах світу з 2014 року.

Група J. Другий раунд.

Йорданія — Алжир — 1:2 (1:0)

Голи: Аль-Рашдан, 36 — Бенбуалі, 69; Гуїрі, 82.

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