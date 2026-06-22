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Головна ЧС-2026 Німеччина втратила до кінця ЧС-2026 одного з лідерів збірної

Німеччина втратила до кінця ЧС-2026 одного з лідерів збірної

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Дата публікації: 22 червня 2026 17:35
Шлоттербек не допоможе збірній Німеччини у решті матчів ЧС-2026
Ніко Шлоттербек у складі Бундестім. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн буде змушений вирішити ще одне складне завдання під час ЧС-2026. Один із основних гравців команди більше не вийде на поле в матчах турніру. Йому доведеться шукати заміну серед резервістів.

Ніко Шлоттербек отримав важку травму в минулому турі Мундіалю, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

Захисник дортмундської "Боруссії" Ніко Шлоттербек отримав травму в матчі другого туру групового етапу Кубка світу, в якому збірна Німеччини здобула вольову перемогу над Кот-д'Івуаром. Гравцеві надали допомогу прямо на полі, після чого він повернувся до гри. Однак у перерві Юліан Нагельсманн замінив футболіста.

Втрата для Бундестіму

Пізніше 26-річний Ніко Шлоттербек пройшов поглиблене медичне обстеження. Воно виявило у захисника розрив внутрішньої зв'язки лівого гомілковостопного суглоба. Це означає, що він повернеться до ладу приблизно через два місяці і пропустить решту матчів ЧС-2026.

Ніко Шлоттербек є одним із лідерів збірної Німеччини. За прогресом захисника спостерігають представники "Барселони", "Реала" та інших грандів. У матчі першого туру проти Кюрасао (7:1) він забив один із голів своєї команди.

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У наступному поєдинку німці зіграють проти Еквадору. Матч відбудеться у четвер, 25 червня. Ймовірно, вакантне місце в основному складі збірної Німеччини займе Антоніо Рюдігер.

Нагадаємо, Новини.LIVE детально описали причини скандалу, який розділив збірну Португалії на два табори.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про позицію Артема Мілевського щодо нової напруженості між Україною та Білоруссю.

Боруссія Дортмунд Збірна Німеччини з футболу Ніко Шлоттербек
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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