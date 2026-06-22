Ямаль здивував своєю заявою щодо рекордів Мессі та Мбаппе

Ламін Ямаль та Ліонель Мессі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Нападник збірної Іспанії Ламін Ямаль не вважає себе зіркою у складі національної команди. Він готовий забити на ЧС-2026 стільки голів, скільки зможе. Але рекорди для юного спортсмена нічого не означають.

Ямаль мріє про перемогу на Мундіалі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Ламін Ямаль вийшов у стартовому складі збірної Іспанії на матч із Саудівською Аравією й незабаром відзначився голом. Це його дебютний м’яч на чемпіонатах світу, який вінгер забив у віці 19 років. Однак після поєдинку футболіст зізнався, що не думає про рекорди.

Ламін Ямаль на полі. Фото: Reuters

Що важливо для Ламіна на Мундіалі

Іспанський футболіст з повагою ставиться до Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе, з якими його часто порівнюють. Однак Ламін Ямаль заявив, що рекорди для нього не мають значення. Набагато важливіше бути частиною команди.

"Минулий чемпіонат світу я дивився в школі на уроках. А зараз я граю в основному складі збірної Іспанії. Ось це справжнє щастя. А голи? Я можу забити хоч 16 м'ячів, але яке це матиме значення, якщо ми вилетимо в плей-оф? Я повинен насамперед бути корисним команді. Про що мрію? Звичайно, про перемогу на Кубку світу", — зізнався Ямаль.

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