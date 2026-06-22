Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Ямаль поділився думкою щодо рекордів Мессі та Мбаппе

Ямаль поділився думкою щодо рекордів Мессі та Мбаппе

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 15:03
Ямаль здивував своєю заявою щодо рекордів Мессі та Мбаппе
Ламін Ямаль та Ліонель Мессі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Нападник збірної Іспанії Ламін Ямаль не вважає себе зіркою у складі національної команди. Він готовий забити на ЧС-2026 стільки голів, скільки зможе. Але рекорди для юного спортсмена нічого не означають.

Ямаль мріє про перемогу на Мундіалі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Ламін Ямаль вийшов у стартовому складі збірної Іспанії на матч із Саудівською Аравією й незабаром відзначився голом. Це його дебютний м’яч на чемпіонатах світу, який вінгер забив у віці 19 років. Однак після поєдинку футболіст зізнався, що не думає про рекорди.

Ламин Ямаль
Ламін Ямаль на полі. Фото: Reuters

Що важливо для Ламіна на Мундіалі

Іспанський футболіст з повагою ставиться до Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе, з якими його часто порівнюють. Однак Ламін Ямаль заявив, що рекорди для нього не мають значення. Набагато важливіше бути частиною команди.

"Минулий чемпіонат світу я дивився в школі на уроках. А зараз я граю в основному складі збірної Іспанії. Ось це справжнє щастя. А голи? Я можу забити хоч 16 м'ячів, але яке це матиме значення, якщо ми вилетимо в плей-оф? Я повинен насамперед бути корисним команді. Про що мрію? Звичайно, про перемогу на Кубку світу", — зізнався Ямаль.

Читайте також:

У наступному матчі збірна Іспанії зіграє з Уругваєм. Поєдинок відбудеться в суботу, 27 червня.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про скандал у збірній Португалії, в який виявилася втягнута навіть наречена Кріштіану Роналду.

Раніше Новини.LIVE навели слова Артема Мілевського, який висловився щодо загострення ситуації у відносинах України з Білоруссю. 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ліонель Мессі Кіліан Мбаппе Ламін Ямал
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації