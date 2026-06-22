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Главная ЧМ-2026 Ямаль поделился мнением о рекордах Месси и Мбаппе

Ямаль поделился мнением о рекордах Месси и Мбаппе

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Дата публикации 22 июня 2026 15:03
Ямаль удивил высказыванием о рекордах Месси и Мбаппе
Ламин Ямаль и Лионель Месси. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Атакующий футболист сборной Испании Ламин Ямаль не считает себя звездой в составе национальной команды. Он готов забить на ЧМ-2026 столько голов, сколько сможет. Но рекорды для юного спортсмена ничего не значат. 

Ямаль мечтает о победе на Мундиале, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Marca

Ламин Ямаль вышел в основном составе сборной Испании на матч с Саудовской Аравией и вскоре отличился голом. Это его дебютный мяч на чемпионатах мира, который вингер забил в возрасте 19 лет. Однако после поединка футболист признался, что не думает о рекордах. 

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль на поле. Фото: Reuters

Что важно для Ламина на Мундиале 

Испанский футболист с уважением относится к Лионелю Месси и Килиану Мбаппе, с которыми его часто сравнивают. Однако Ламин Ямаль заявил, что рекорды не имеют для него значения. Куда важнее быть частью команды. 

"Прошлый чемпионат мира я смотрел в школе на уроках. А сейчас я играю в основе сборной Испании. Вот это настоящее счастье. А голы? Я могу забить хоть 16 мячей, но какое это будет иметь значение, если мы вылетим в плей-офф? Я должен прежде всего быть полезен команде. О чем мечтаю? Конечно о победе на Кубке Мира", — признался Ямаль. 

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В следующем матче сборная Испании сыграет с Уругваем. Поединок состоится в субботу, 27 июня. 

Напомним, Новини.LIVE писали о скандале в сборной Португалии, в который оказалась втянута даже невеста Криштиану Роналду. 

Ранее Новини.LIVE привели слова Артема Милевского, который высказался об обострении ситуаций в отношениях Украины с Беларусью.

Лионель Месси Килиан Мбаппе Ламин Ямал
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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