Ямаль удивил высказыванием о рекордах Месси и Мбаппе

Ламин Ямаль и Лионель Месси. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Атакующий футболист сборной Испании Ламин Ямаль не считает себя звездой в составе национальной команды. Он готов забить на ЧМ-2026 столько голов, сколько сможет. Но рекорды для юного спортсмена ничего не значат.

Ямаль мечтает о победе на Мундиале, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

Ламин Ямаль вышел в основном составе сборной Испании на матч с Саудовской Аравией и вскоре отличился голом. Это его дебютный мяч на чемпионатах мира, который вингер забил в возрасте 19 лет. Однако после поединка футболист признался, что не думает о рекордах.

Ламин Ямаль на поле. Фото: Reuters

Что важно для Ламина на Мундиале

Испанский футболист с уважением относится к Лионелю Месси и Килиану Мбаппе, с которыми его часто сравнивают. Однако Ламин Ямаль заявил, что рекорды не имеют для него значения. Куда важнее быть частью команды.

"Прошлый чемпионат мира я смотрел в школе на уроках. А сейчас я играю в основе сборной Испании. Вот это настоящее счастье. А голы? Я могу забить хоть 16 мячей, но какое это будет иметь значение, если мы вылетим в плей-офф? Я должен прежде всего быть полезен команде. О чем мечтаю? Конечно о победе на Кубке Мира", — признался Ямаль.

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