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Главная ЧМ-2026 Франция, Аргентина и Норвегия готовы выйти в плей-офф ЧМ

Франция, Аргентина и Норвегия готовы выйти в плей-офф ЧМ

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Дата публикации 22 июня 2026 13:14
Месси, Мбаппе и Холанн могут сегодня вывести свои команды в плей-офф ЧМ
Главные звезды игрового дня. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн и Лионель Месси снова выйдут на поле в матчах Кубка Мира. Сборные Франции, Норвегии и Аргентины постараются решить задачу по выходу в плей-офф турнира. Также в 12-й игровой день состоится еще один интересный поединок. 

Некоторые участники Мундиаля в этот день могут лишится шансов на продолжение борьбы, сообщают Новини.LIVE

Группа J. Второй тур 

Аргентина — Австрия  

Даллас. Начало по Киеву: 20-00

В прошлом матче подопечные Лионеля Скалони разгромили Алжир со счетом 3:0, а Лионель Месси оформил хет-трик. Споры о том, что лидера "альбиселесте" можно было удалить с поля еще после первого гола, не утихают до сих пор. Однако уже в этот вечер аргентинцы могут оформить выход в плей-офф ЧМ-2026

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Австрийцы не станут легким подарком для чемпионов мира. В прошлом туре команда Ральфа Рангника не без проблем, но обыграла Иорланию (3:1). "Das Team" не принимала участия в мундиалях с 1998 года и постарается доставить проблемы фавориту.  

Иордания — Алжир 

Сан-Франциско. Начало по Киеву: 06-00 

Рано утром во вторник на поле выйдут команды, которые проиграли свои первые матчи. Иордания уступила Австрии (1:3), но не была статистом в том поединке. Команда Джамаля Селлами была близка к тому, чтобы набрать очки в дебютной встрече на ЧМ-2026. Ей не хватило опыта, в некоторых эпизодах — класса. Но Иордания оставила хорошее впечатление, а тренер пообещал, что его подопечные продолжат играть в футбол, который нравится болельщикам. 

Для сборной Алжира это не первое участие в чемпионатах мира, команда в 4 раз является участником Мундиаля. Первый тур зафиксировал прогнозируемое поражение фавориту Аргентине (0:3), но уже во втором матче "лисы пустыни" могут сделать заявку на выход в плей-офф. Вопросы вызывает вратарская линия. Люка Зидан не убедил тренерский штаб в своей состоятельности. На игру с Иорданией может выйти другой голкипер. Примечательно, что в день матча Зинедину Зидану, отцу Люки, исполнится 54 года. 

Группа I 

Франция — Ирак 

Филадельфия. Начало по Киеву: 00-00 

"Трехцветные" сыграли два разных тайма в предыдущем матче с Сенегалом. Сначала они испытывали проблемы с креативом, но в перерыве Дидье Дешам перестроил игру французов, что привело к дублю Килиана Мбаппе и голу Бредли Барколя. Соперник по второму туру предоставляет "трехцветным" возможность досрочно оформить выход в плей-офф, а Килиану Мбаппе — прибризиться к рекорду Лионеля Месси и Мирослава Клозе. При всем уважении к Ираку, им будет сложно что-то противопоставить финалистам ЧМ-2022. 

Норвегия — Сенегал 

Нью-Йорк/Нью-Джерси. Начало по Киеву: 03-00

В этом противостоянии ожидается настоящая битва. Сенегал неоднократно участвовал в матчах чемпионата мира и неплохо проявил себя в предыдущей игре с Францией. Потеря очков в первом туре заставит "львов Теранги" действовать более решительно, и Норвегия может испытать проблемы. 

Подопечные Столе Сольбаккена начала турнир с разгрома Ирака (4:1) с дублем Эрлинга Холанна. Скандинавская команда вернулась на Мундиаль спустя 28 лет и мечтает пройти как можно дальше. Поединок против Сенегала станет хорошим экзаменом для норвежцев. 

Напомним, Новини.LIVE писали о новом скандале, который возник в сборной Португалии незадолго до матча второго тура ЧМ-2026. 

Также Новини.LIVE сообщали, что Джорджина Родригес поспособствовала тому, что игроки сборной Португалии разделились на два лагеря

Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Норвегии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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