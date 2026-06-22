Салах оценил историческое достижение сборной Египта

Мохамед Салах благодарит болельщкиов. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Египта установила историческое достижение на Кубке Мира. Африканская команда одержала первую победу в истории турниров. Подопечным Хоссама Хассана удалось взял верх над Новой Зеландией.

После финального свистка судьи лидер "фараонов" Мохамед Салах не смог сдержать эмоции, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Новая Зеландия первой открыла счет в матче несмотря на то, что почти весь первый тайм прошел в атаках Египта. После перерыва команда, ведомая Мохамедом Салахом, продолжила атаковать и в итоге добилась своего. Африканцы забили три мяча и впервые в истории одержали победу на чемпионате мира.

Для сборной Египта это четвертое выступление на Мундиале. В 1934 году они в первом же матче проиграли Венгрии (2:4). Тогда Кубок Мира сразу же начинался со стадии 1/8. На ЧМ-1990 и ЧМ-2018 "фараоны" занимали последние места в своих группах. Но на Мундиале-2026 Египет впервые победил. В первом туре команда Хоссема Хассана сыграла вничью с Бельгией (1:1). Теперь у Египта 4 балла и хорошие шансы впервые выйти в плей-офф турнира.

Что Салах сказал о матче

"Мне сложно это выразить словами. Произошло нечто невероятное. И надо насладиться моментом сегодня и завтра. А послезавтра начинать готовиться к следующей битве. У нас есть шанс войти в историю, надо им воспользоваться. И это общая заслуга: тренеров, игроков, персонала и болельщиков", — заявил Мохамед Салах.

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В следующем матче на ЧМ-2026 сборная Египта встретится с Ираном. Поединок состоится в субботу, 27 июня, в 6:00 утра по киевскому времени.

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